Norge har stengt grensene. Vi skal isolere oss for å stanse smitten av coronaviruset. Men hvem skal høste inn grønnsakene våre?

NRK Debatten tok opp spørsmålet før påske: Skal norske permitterte ut på jordene og jobbe i stedet for sesongarbeidere fra utlandet? Regjeringen åpner opp for at folk fra EØS-området skal kunne komme som før. I tillegg skal permitterte nordmenn kunne jobbe i landbruket uten at de får redusert sin trygdekompensasjon tilsvarende.

Men sannheten er tung å svelge, hevder norske grøntprodusenter. Polakker og andre østeuropeere gjør ikke lenger det tunge fysiske arbeidet ute på jordene. De styrer og vedlikeholder maskinene – de er en form for mellomledere i landbruket. De som nå luker og høster for hånd, en jobb man ikke kommer utenom, er i all hovedsak fra tredjeland i Asia som flys inn hvert år og er her i 3-6 måneder. Svært mange kommer fra Vietnam.

En grønnsaksbonde forklarer Resett at han ser med gru på å skulle ha nordmenn fra NAV i åkrene. Han driver gård og har en omsetning på flere titalls millioner i året:

– Det kommer til å bli en massakre, sier han.

Det han henviser til er manglende kompetanse.

– Vi kan ikke bare bytte ut 95 prosent av arbeidsstokken uten at det får konsekvenser. Nordmenn uten erfaring ser ikke forskjell på ugress og nytteplanter. De kommer til å gjøre masse feil. Det blir en massakre.

Ikke tøffe nok

Men det er ikke bare kunnskapsnivået til nordmenn bøndene er bekymret for. Det finnes ikke lenger nordmenn som er i stand til å tåle de fysiske og mentale utfordringene i åkrene.

Og det er en svakhet ved regjeringens planer om å flytte permitterte nordmenn over i landbruket.

De av oss som er gamle nok husker kanskje at man på 1970- og litt ut på 80-tallet gjorde dugnad for idrettslaget på en gård med å høste inn kål. Eller man tok sommerjobb i jordbæråkeren, som undertegnede.

Først var det polakkene som overtok dette arbeidet, og mange tror nok at det fortsatt er tilfellet. Men realiteten er at det er asiater som nå gjør dette tyngste arbeidet, mens østeuropeerne har flyttet opp i hierarkiet.

Dermed vil ikke fortsatte arbeidstillatelser fra EØS-området løse de behov som grønt-, frukt- og bærprodusentene har behov for.

Resett vet at flere grøntprodusenter er dypt bekymret for hvordan de skal kunne organisere nordmenn i dette arbeidet. Realistisk sett trengs det 2-3 nordmenn for å utføre like mye som én vietnameser. Og mest sannsynlig vil en betydelig andel nordmenn gi seg underveis. Dermed ble det stadige opplæringsbehov og høye kostnader.

I slutten av mars gikk en rekke grøntprodusenter sammen om et brev til Norges Bondelag, der de ba om at deres bekymringer ble tatt på alvor.

«I denne spesielle situasjonen er det en god ide å rekruttere norsk arbeidskraft. Flere av oss har allerede engasjert nordmenn. Men det er ikke realistisk å bytte ut hele arbeidstokken – og erstatte deres kompetanse i løpet av en sesong. Næringen er helt avhengig av at myndighetene legger til rette for at mange av de planlagte sesongarbeiderne får komme inn i landet,» het det i brevet Resett har fått tilgang til.

Men brevet ble også sendt i frustrasjon. Det er «overraskende å registrere at Norges Bondelag ikke engasjerer seg tydeligere i denne saken», het det fra de mer enn ti produsentene, som også skrev at de ville «vurdere om det er hensiktsmessig å fortsatt være medlem av Norges Bondelag,» dersom ikke bekymringene deres ble tatt på alvor.

I sitt svar 30. mars skriver skriver leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, at:

Landet er i en svært vanskelig situasjon på grunn av koronaviruset. Å opprettholde matproduksjonen er et overordnet mål for regjeringen, og norske bønder har en viktig oppgave iå bidra til å sikre matforsyningen for framtida. Norges Bondelag forstår godt den vanskelige situasjonen mangelen på utenlandsk arbeidskraft har satt grøntnæringa i. Vi er i tett dialog med statsråd Bollestad og øvrige aktuelle statsråder om denne utfordringen, og mener at vi møter stor forståelse for våre standpunkt.

Norges Bondelag arbeider langs to linjer:

1) Sikre at utenlandsk arbeidskraft, som er kritisk perso nell i grøntsektoren, kan komme til Norge

2) Legge til rette for at grøntprodusenter med arbeidskraftbehov kan finne norsk arbeidskraft i en periode hvor antall permitterte og arbeidsledige er skyhøyt. Dette er vårt bidrag i samfunnsdugnaden

Kan bli knapphet

Lagrene av norske grønnsaker er i ferd å bli tomme. Fra mai og frem til innhøsting til høsten dekkes behovet normalt opp med import fra sørligere deler av Europa. Men også den produksjonen er rammet av coronakrisen. For heller ikke spanjoler og italienere jobber på jordene sine, også de har hatt fremmedarbeidere i sving.

Det er dermed utsikter til at tilbudet blir mindre også fra utlandet.

– Vi har penger i Norge, men hvis det ikke er varer å få kjøpt, så hjelper det lite.

– Slik jeg ser det kan man ikke bare stole på at vår spanske, italienske og hollandske venner, kan eller vil serve oss med all den maten vi ønsker oss. Blir det matmangel i land hvor vi normalt får varer fra, så kan jeg ikke forstå annet enn at de først og fremst vil sørge for at borgerne i moderlandet får mat, før de sender maten opp til nord, sier en bonde til Resett.

Og det haster med å finne løsninger. Flere grøntprodusenter teller på knappene om de skal ta kostnadene med å plante i år. I begynnelsen av mai var de første vietnameserne ventet til Norge. Foreløpig er alle søknader satt på vent i UDI.

Men bøndene forstår også hvilket ansvar de har. Som en grønnsaksbonde sier det:

– Vi elsker det vi driver med; å levere kvalitetsmat til det norske samfunnet. Slik situasjonen er i Norge, Europa og verden, føler vi at jobben vår er viktigere enn noen gang.