Det er svært lite oppmerksomhet rundt utsiktene for vår nasjon. All fokus er på stimulus, og lite på konsekvenser.

Staten har reserver i oljefondet,, men bruken av disse vil blåse opp økonomien og skape inflasjon = høyere kostnader = redusert konkurranseevne. Offentlig ansatte er beskyttet mot problemene.

Kommunene får egne redningspakker. Ingen ansatte i stat eller kommune mister jobb eller lønn. Kommunene vil heller ikke redusere budsjett. Dette er «solidaritet i praksis». Offentlig ansatte er den nye adelen.

Husholdninger

De har fått en real smell og 300 000 har søkt dagpenger. Blant disse er det mange som er låntagere med høy belåning og lite egenkapital. Et fall i boligverdiene vil kunne utløse et skred når bankene tar frem verdiklausuler. Husholdningenes lånemasse utgjør 3 600 milliarder kroner inkludert 155 milliarder kroner i rådyre forbrukslån.

Bedrifter

Lider på samme måte som husholdningene. Inntektstap som kveler driften. Redningspakkene vil neppe hjelpe så mange. Mye av dette vil gå tapt. Som å gi narkotika til narkomane.

Redningspakker

De skal løse problemene midlertidig, men det er intet som er mer permanent enn midlertidige tiltak. Beløpene vil etterhvert vokse en over hodet og gode penger vil bli kastet etter dårlige. Politikere skal dele ut midler uten ende. Det kommer ikke til å gå bra.

Bankenes skjebne har flydd under radaren

De er solide sier sentralmakten. Men ingen har stresstestet bankene under dette scenariet. Banker er som enhver bedrift og husholdning. De må ha (rente)inntekter for å betale (rente)utgifter. Man risikerer å ende opp med store låneporteføljer som er misligholdt. Myndighetene er livredde for bank runs, og alle innskuddskunder burde være oppmerksomme.

Handelsbalansen (fastland) er negativ med 250 milliarder. En svekket krone øker prisene i Norge og en Mini iPad har for eksempel gått opp 20 prosent i pris. Snart er vi som USA, hvor det meste av økonomien er konsum av varer og tjenester som er importert.

Det er et faktum at vi har en todelt nasjon. Ansatte i offentlig sektor som er usolidariske og 100 prosent beskyttet mot nedgangstider. Og privat sektor som betaler for offentlig sektor og seg selv, og som må ta 100 prosent av belastningen. Var det ikke en lignende situasjon som utløste den franske revolusjonen?