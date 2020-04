annonse

– Er de sparte liv verd at våre barn kanskje mister ett år av sitt liv, og mange barn i sårbar situasjoner tvinges til å være hjemme?

Jørn Roar Moe, som beskriver seg selv som «engasjert forelder og medborger», tviler på dette i et meningsinnlegg i Dagbladet.

Han peker på fokuset på corona medfører at andre sårbare mennesker kastes ut av sykehusene, eller får operasjoner utsatt, «med fare for at de dør eller får varige men». Kaoset styres av media, som jager etter skremmende overskrifter.

Moe mener han ikke undervurderer trusselen vi står overfor, men tviler på at de radikale tiltakene er verdt prisen:

– I et vanlig år mister ca 900 livet i løpet av et år av influensa. Dette viruset vil trolig drepe mange ganger flere, men er hvert sparte liv verdt 50 millioner kroner? Er de sparte liv verdt at verden hiver seg kollektiv ut i en resesjon, med de store følger det får for mange.

Look to Sweden

I den vestlige verden er det kun Sverige som har holdt hodet kaldt, mener Moe. Selv om det også i Sverige er leger som roper etter sterkere innsats, så er de kun opptatt av å redde liv, noe som tross alt er legenes oppgave.

– Men de vurderer ikke de økonomiske sidene, konsekvensene for våre barn eller samfunnet.

Mangelen på beredskap og frykten for å trå feil har fått politikere over hele Europa til å miste hodet, mener Moe. Resultatet kan bli en gigantisk krise.

Kun Sverige har valgt en annen strategi. Moe avslutter:

– Så, jeg heier på Stefan Löfven. Jeg sier ikke at alt de gjør i Sverige, eller unnlater å gjøre, er riktig. Men han viser at han har styrke til ikke å bli ledet av de redde masser, massemedia og tanken på politiske konsekvenser, som de fleste andre regjeringsledere blir.

– Stefan Löfven er min helt.