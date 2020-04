annonse

Sju av ti nordmenn støtter regjeringens strenge koronatiltak, viser en ny undersøkelse. De fleste som er uenige i tiltakene, ønsker å stramme inn ytterligere.

I undersøkelsen som Østgaard og analyseinstituttet Sentio har gjort på oppdrag for Klassekampen, svarer hele 72 prosent at det mener koronatiltakene er passe for situasjonen landet nå er i. 21 prosent ønsker strengere tiltak, mens bare 4 prosent mener tiltakene er for strenge.

Førsteamanuensis og leder for Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jarle Løwe Sørensen, sier til avisa at nettopp det at smittekurven flater ut og at Norge har få døde sammenlignet med andre land, bidrar til oppslutningen.

– Nøkkelen til suksess har vært kombinasjonen av tillit til myndighetene som er bygget opp over lang tid, og en etter hvert klar og tydelig kriseledelse med tiltak som har hatt effekt, sier han.