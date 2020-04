annonse

annonse

Advarslene på røyk har fått forbruket ned. Nå ser britiske forskere for seg noe liknende for drivstoff, strøm og flybilletter. Men Bellona er kritisk.

Forskerne viser til at helseadvarslene på sigarettpakker har bidratt til å endre folks atferd og holdning til tobakk. Tobakksrøyk skader egen og andres helse. Det samme gjør forbrenning av fossilt drivstoff, og forfatterne viser til at luftforurensing forårsaker 3,5 millioner tilfeller av tidlig død. Det skriver TU.no.

Les også: Biolog: Ikke umoralsk å tvile på vitenskap, det umoralske står mediene for

annonse

Forskerne sier at klimaendringer er en trussel mot nåværende og fremtidige generasjoner. Selv om farene ved global oppvarming er godt kjent, er det interesser som aktivt sprer tvil om klimavitenskapen. Det er en av grunnene til at det går senere enn nødvendig med investeringer i fornybar energi.

De mener også at problemet for forbrukeren er en opplevd psykologisk distanse – altså at klimaspørsmålet oppleves som noe som angår andre mennesker andre steder, eller at det er knyttet usikkerhet til det. Derfor kan advarsler gi en økt bevissthet om problemene, og gjøre mennesker oppmerksomme på konsekvensene av sine handlinger.

Les også: Hvem har lov til å kritisere klimaforskerne?

Bellona mener at advarsler ikke er veien å gå. Fagsjef i Bellona, Christian Eriksen, sier at det er for mange som er avhengig av bilen. Han vil ha alternativer først.

annonse

– En eventuell «bilskam» tror jeg vil utløse et raseri langt større enn det vi så i forbindelse med bompengedebatten. Innføring av slike advarsler kan eventuelt komme som siste ledd i en større mangeårig kampanje, når det kun er de aller siste som tviholder på dieselbilene sine, sier han.

Les også: Folk har lav tillit til klima- og kjønnsforskning – forsker skylder på kommentarfelt

Han mener også at sammenligningen advarsler på røykpakker ikke er relevant.

– Tobakk er ikke en sentral infrastruktur for å få folks hverdag til å henge sammen. Å røyke er et personlig livsstilsvalg, som også påvirker andre.