annonse

annonse

Flere ser ut til å ha fått nok av de strenge tiltakene i «koronaloven», og støtter Senterpartiets ønske om å fjerne fullmakten til regjeringen.

24. mars ble den såkalte koronaloven vedtatt på Stortinget. Det omstridte vedtaket har gitt regjeringen fullmakter til å vedta lovendringer uten å måtte gå gjennom Stortinget.

Blant annet har regjeringen gjort det forbudt for nordmenn å reise på sine egne hytter, noe som er et brudd på menneskerettighetene, ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

annonse

Les også: Måling: Én av fire mener Senterpartiet er blitt for populistisk

Advokatstøtte

Regjeringen, med Erna Solberg i spissen, ønsket opprinnelig at koronaloven skulle gjelde i hele seks måneder, men dette ble nedstemt i Stortinget, slik at den kun vil vare i én måned.

Nå har regjeringen sendt et forslag på høring om å forlenge loven med ytterligere en måned.

annonse

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener Norge bør tilbake til normalen, og ønsker ikke at koronaloven skal fortsette.

– Nå er tiden inne for å gå tilbake til det som er normalen i Norge, nemlig at det er Stortinget som har ansvar for lovgivningsprosessen. Det var gode grunner til å innføre kriseloven for én måned, men argumentene for å forlenge den er ikke så sterke.

– Det er unaturlig i Norge at regjeringen utøver lovgivende myndighet. Den ligger til Stortinget. Det er et viktig prinsipp å fastholde. Nå er Stortinget rigget for å gjøre raske lovendringer, og slike fullmaktsloven bør en gjøre sitt ytterste for å unngå, sa Arnstad i et intervju med Aftenposten.

– Takk Gud

Advokat Jon Wessel-Aas er enig.

annonse

– Helt enig med Marit Arnstad her. Koronaloven representerer et unntak i vår statsforfatning, og bør ikke gjelde lenger enn strengt nødvendig. Stortinget er ikke i karantene, skriver han på twitter.

Helt enig med @MaritArnstad her. Koronaloven representerer et unntak i vår statsforfatning, og bør ikke gjelde lenger enn strengt nødvendig. @Stortinget er ikke i karantene. https://t.co/2cRcpv9uY4 — Jon Wessel-Aas (@jonwesselaas) April 5, 2020

I Resetts kommentarfelt blir den omstridte koronaloven omtalt som «diktatorloven», og flere vil ha den bort.

– Amen! Utrolig å tenke på påske-historien med folket som ble fri fra slaveri. Tror og håper vi har mye bra i vente over påske. Takk Gud for at det er noen med forstand på Stortinget!, skrives det.

Også på Facebook blir Arsntad hyllet.

– Bra! Inn med demokratiet igjen!!, skriver en person.

Under følger skjermdump av noen andre reaksjoner:

annonse