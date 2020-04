annonse

Corona-krisen har vist oss hvor selvopptatte den identitære venstresiden har blitt, er det noen som mener.

Jo Bartosch, som beskriver seg selv som skribent som «kjemper for kvinner og jenters rettigheter», tar opp dette temaet i en artikkel i Spiked.

Hun mener at det britiske folket i stor grad har møtt krisen med samhold, mange stiller opp for andre og hjelper til så godt de kan. Men noen grupper skiller seg ut i negativ forstand.

«Det er en gruppe som har forblitt immune mot denne nye mangelen på egoisme. Jeg snakker selvsagt om den identitære venstresiden, og den evige transaktivismen.»

Disse gruppene er så isolert i sine ekkokamre at de virkelig tror at corona-krisen kun er en avsporing fra de virkelige problemene, mener Bartosch. Hun henviser blant annet hvordan magasinet Vice «klager over utsatte eller avlyste kjønnsoperasjoner…som fører til enormt stress og skuffelser.»

Dessuten nektes såkalte drag queens som alle andre artister å opptre offentlig på grunn av karantenereglene.

«I lys av trusselen denne dødelige pandemien utgjør, avslører disse kravene fra en narcissistisk minoritet av aktivister hvordan de er: grunne, egoistiske og anti-sosiale. Med et dødelig virus i omløp er det mange av oss som ikke lenger ser viktigheten av å respektere noens selvvalgte pronomen.»

Dødsstøtet

Bartosch mener et klart flertall av briter allerede har fått nok av aktivister som ønsker å sette kniven i helt friske kropper, og truer med at død og selvmord kan bli konsekvensene hvis de ikke får viljen sin. Coronaviruset kan bli det endelige dødsstøtet for identitetspolitikken.

«I en tid hvor vi alle brått har blitt klar over vår egen dødelighet, mistet de fleste av oss appetitten for denne typen morbid solipsisme…Hvem som vinner kulturkrigen betyr svært lite hvis alle er døde.»

Identitetspolitikk og transaktivisme har aldri vært populært i den britiske befolkningen, men har fått stort gjennomslag blant politikere. Men også her mener Bartosch å se klare endringer. Hun viser blant annet til de sterke reaksjonene etter at Labour-politikeren Dawn Butler uttalte at barn er født uten kjønn.

Bartosch avslutter:

«Så derfor håper jeg at vi etter corona-krisen kan ta farvel med den privilegerte innbilskheten til den transkjønnede ideologien. Kanskje venstresiden kan gjenskape sitt fokus, og kjempe for saker som betyr noe for alle mennesker.»