Bare i Oslo fikk ikke 20.000 pasienter planlagt helsehjelp. Det selv om sykehusene ikke hadde mer enn 53 prosent belegg. De eneste som ikke har blitt satt på vent er kreftpasienter og barn.

Legeforeningen skriver i et brev til Helsedirektoratet at de er svært bekymret for at helsekøene vil bli helt uhåndterlige etter krisen, men enda verre; at alvorlige helseproblemer ikke blir behandlet og at det i befolkningen som sådan vil være et større helsetap knyttet til manglende «ordinær» behandling, enn selve covid-19 epidemien. Dette rapporterer Nettavisen.

– Særlig hos avtalespesialistene har det vært en kraftig nedgang i aktivitet. Dette har etter vår oppfatning særlig skyldtes at de regionale helseforetakene nærmest har pålagt denne gruppen å legge ned virksomheten, skriver Legeforeningen.

Nettavisen skriver videre at i løpet av denne uken skal norske myndigheter vurdere hvilke tiltak som eventuelt kan lempes på etter påske. Legeforeningen ber om at en tar hensyn til at mange nå ikke får helsehjelpen de trenger.