annonse

annonse

Dersom en greier å få en person til å mene noe tidlig i livet, vil det være svært utfordrende å få dem til å mene noe annet senere. Over tid vil alle meninger feste seg og bli vanskeligere og vanskeligere å rikke.

Bevisbyrden må være overveldende og personen må ikke få ignorere det, for at meningene skal bli forandret.

Dette vet norske politikere. Derfor er det i økende grad blitt vanlig at barna får verdi-opplæring i skolen. Særlig ønsker de at barna skal verdsette likestilling (for kvinner)/feminisme, multikultur/innvandring, kampen mot global oppvarming/klimasaken og lignende blir prioritert. Du kan lese mer om disse verdiene på Utdanningsdirektoratet sine sider.

annonse

Les også: Skoleelev: Sier du noe positivt om Trump, så får du dårlig karakter

Konsekvensene av at barna blir lært opp til å mene at feminisme (det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kvinners stilling uansett om de er bedre eller dårligere stilt), innvandring og klimaaktivisme er bra, er at flere vil få dette få dette som en «fastgrodd» mening det er vanskelig å rikke. Noen vil greie å tenke selv, men denne andelen er nok ikke høy nok til at vi kan ignorere problematikken.

En skremmende tanke er at barn kan bli vurdert basert på meningene deres og at barn som innehar disse verdiene/meningene vil komme lenger i utdanningssystemet. Som igjen betyr at de med disse destruktive tankene vil få en disproporsjonal påvirkning på fremtidens samfunn.

Les også: Pensjonert lærer: AUF drev systematisk verving av muslimer ved min ungdomsskole

annonse

At politikerne velger å bruke skolen for å få barn til å mene det samme som dem, er svært umoralsk. Det som er synd, er at de ganske sikkert vil greie å komme seg unna med det. Å bruke skolen til å påvirke barna til å stemme på dem senere i livet er ikke bra, og passer seg ikke i anstendige samfunn.