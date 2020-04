annonse

Gevinsten av sparte leveår mer enn oppveier for de store økonomiske kostnadene ved innføring av strenge tiltak for å eliminere koronaviruset i Norge.

Det mener fire SSB-forskere som har laget den første samlede samfunnsøkonomiske analysen av kampen mot korona i Norge, skriver Aftenposten.

De fire forskerne har veid den samfunnsøkonomiske nytten ved tre ulike scenarioer med varierende grad av inngripende tiltak. Den strengeste kommer best ut.

Der er målet å eliminere smitten i løpet av fem måneder ved hjelp av svært strenge tiltak. Den forutsetter også at det etter bekjempelsen er strenge restriksjoner på innreise i Norge fram til hele befolkningen vaksineres innen to år.

Da vil de økonomiske kostnadene bli kortvarige. Litt under 2 prosent, eller rundt 100.000 personer, blir smittet, og få personer dør.

Forskerne tar forbehold om at det er mange forutsetninger i analysen som «nødvendigvis er usikre».

– Vår konklusjon er at resultatene støtter bruken av strenge tiltak som prøver å utrydde viruset i løpet av få måneder. Konklusjonen styrkes jo mer sannsynlig det er at det kommer en vaksine i løpet av to år, sier to av forskerne, Geir Bjertnæs og Erling Holmøy, til avisen.

De regner sannsynligheten som «relativt høy» for at det kommer en vaksine innen to år.