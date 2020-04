annonse

Tunisia forlenger coronavirus-karantene, til tross for stor sosial uro og voldsomme demonstrasjoner knyttet til de pandemiforbyggende tiltakene.

Det tunisiske presidentskapet kunngjorde tirsdag kveld at den generelle karantenen i det nordafrikanske landet vil bli forlenget med to uker, til 20. april, for å bekjempe spredningen av Covid-19.

Tunisiere har vært i påtvungen karantene siden 22. mars – noe som har ført til stor misnøye i befolkningen generelt, men spesielt blant fattige arbeidere, fordi det hindrer dem fra å jobbe og ha en inntekt.

Siden karantenen ble påbudt, har Tunisia opplevd voldsomme demonstrasjoner og protester fra en stadig mer frustrert befolkning, som sliter med å få endene til å møtes.

La oss jobbe!

Problemet er spesielt prekært i vanskeligstilte nabolag i Tunis, hvor mange av innbyggerne jobber i den uformelle sektoren og er avhengig av å være i det offentlige rom for å tjene til livets opphold. Siden bevegelsesfrihet og økonomiske aktiviteter er strengt begrenset, er de nå fratatt muligheten til å ha en inntekt.

Avgjørelsen om å forlenge tiltakene førte derfor til at flere hundre mennesker – spesielt fattige arbeidere – demonstrerte i et populært nabolag i hovedstaden Tunis på tirsdag kveld, og krevde å umiddelbart få bistand fra regjeringen.

«Hvilken corona snakker dere om?» «Vi kommer til å dø uansett! La oss jobbe!»; «La meg ta med brød til barna mine!»; «Uansett om jeg dør, vil jeg gå til martyrdøden!», var slagord som ble ropt av den desperate folkemengden.

Tiltak

Den tunisiske presidenten kunngjorde 21. mars en bistandsplan på 850 millioner euro for å forebygge sosiale og økonomiske utfordringer knyttet til karantenen – inkludert 48 millioner euro som er øremerket til personer som anses som spesielt trengende.

Utbetalingene skal finne sted mellom 31. mars og 6. april og Tunisias president, Kaïs Saïed, har lovet å «akselerere gjennomføringen av tiltakene som har blitt fattet». Han vil også intensivere kampen mot spekulanter som monopoliserer matressursene ved å straffe dem som «krigsforbrytere».

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme innbyggernes behov. Vi må gi folk de tingene de trenger for å gjøre livet akseptabelt for alle, lovte han.

Det gjenstår likevel å se hvordan disse midlene kommer til å bli fordelt, og om de kommer til å roe ned en stadig mer desperat befolkning.

Internasjonal bistand

EU har bevilget Tunisia 250 millioner euro i bistand for å hjelpe landet med å takle de økonomiske og sosiale effektene av koronavirusutbruddet.

Det internasjonale pengefondet (IMF) vil utbetale 400 millioner dollar for å hjelpe landet med å takle krisen.