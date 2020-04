annonse

Konsekvensene av koronapandemien er enorme. Tusenvis av mennesker dør over hele verden. Verdensøkonomien er stoppet opp. Arbeidsløsheten sprer seg. Folk må gå fra hus og hjem. Tapene er enorme. Forholdet mellom statene påvirkes. Det internasjonale sikkerhetsbildet utvikler seg i negativ retning.

Konspirasjonsteoriene florerer. En rekke spørsmål står ubesvart. Både for å avklare årsaksforholdet og for om mulig bidra til å forhindre nye pandemier trenger vi å klarlegge omstendighetene omkring viruset og hva som egentlig har funnet sted.

Kina skylder verdenssamfunnet en forklaring på minst 8 spørsmål:

1) Hvordan oppsto viruset egentlig. Var det på et våtmarked eller i et laboratorium i Wuhan? Ifølge The Lancet hadde det første COVID-19 tilfellet ikke noe tilknytning til markedet.

2) Hvilken rolle spilte sentralmyndighetene i å dekke over at viruset spredte seg til mennesker? Vi vet at det 12. desember var registrert 104 smittede og 15 døde av koronaviruset, men frem til 31. desember påsto kineserne at det ikke var noen «klare bevis» for at viruset spredte seg fra menneske til menneske.

3) Og da det ble klart at det var en epidemi som spredte seg fra Wuhan til resten av Hubei-provinsen, hvorfor stoppet kinesiske myndigheter reiser fra Hubei til resten av Kina, men ikke internasjonale reiser fra Hubei til resten av verden? Direkteflygninger fortsatte fra Hubei til Roma, NY, San Fransisco, London og Paris.

4) Hvordan kunne pressetalsmannen i kinesisk UD spre åpenbart falske rykter om at viruset var plantet av amerikanske soldater på besøk i Wuhan uten å få sparken når selv Kinas ambassadør til USA har benektet påstanden?

5) Hva skjedde egentlig med og doktoren i Wuhan som først slo alarm om viruset? En lege til og som tidlig slo alarm, Ai Fen, er også nå forsvunnet.

6) Og hvor mange er egentlig døde av COVID-19 i Kina?

7) Hva har WHOs rolle vært? Har WHO dekket over sensitiv informasjon for å beskytte Kina?

8) Og hvis ryktene som verserer er riktige, hvorfor kjøpte Kina opp tonnevis med smittevernutstyr på verdensmarkedet før det var kjent i Vesten at koronaviruset smittet mellom mennesker?

Norge er hatt en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for forebygging av epidemier. Gro Harlem Brundtland ledet på vegne av WHO og Verdensbanken arbeidet i «The Golbal Preparedness Monitoring Board som utga rapporten A World at Risk from Deadly Pandemics i september 2019». Denne rapporten mer eller mindre advarte mot en pandemi som koronapandemien.

Norge er dessuten det landet som har bidratt mest til «Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepsis)». Regjeringen har nettopp besluttet å øke det tidligere annonserte norske bidraget på 1,636 milliarder med ytterligere 2,2 milliarder kroner.

For å følge opp Norges ledende rolle på dette for verdenssamfunnet så viktige område, bør Utenriksministeren snarest ta initiativ til å etablere et internasjonalt panel av uavhengige eksperter i FN-regi med sikte på å avklare omstendighetene omkring virusets opprinnelse i Kina samt håndteringen av COVID19-pandemien internt i WHO.

«Put your money where your mouth is!», ville vel Donald Trump ha sagt. Uansett, vil det være en fin prøve på om den norske regjeringen har sterk nok ryggrad til å sitte i Sikkerhetsrådet, om vi skulle være så uheldige å få en plass der.