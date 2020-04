annonse

591 personer er døde i forbindelse med koronaviruset i Sverige, en økning på 114 det siste døgnet.

Det er til nå 7.693 personer i Sverige som er bekreftet smittet av koronaviruset, viser Folkhälsomyndighetens daglige oppdatering tirsdag.

Det er ifølge helsemyndighetene mulig at noen av dødsfallene er knyttet til foregående dager.

Folkhälsomyndigheten opplyser samtidig at det er 440 personer som får intensivbehandling.

Mange flere enn i Norge

Norge har registrert 88 døde som følge av koronasmitte, som er betydelig færre enn Sveriges 591. Aftonbladet skriver at statsepidemiolog Anders Tegnell sier det foreligger to grunner som kan forklare forskjellen.

– Flere har vært smittet blant yngre personer enn i Sverige. Det andre er at man, av grunner vi ikke vet, har mye mindre spredning på eldreboliger i Norge enn i Sverige, sier han.

På spørsmål om Sverige burde ha lagt ned forbud mot besøk på eldreboliger tidligere, svarer Tegnell at det ikke er der problemet ligger.

Merkbar økning

Mandag meldte myndighetene om 76 dødsfall nye knyttet til koronasmitte det foregående døgnet. Det er altså en merkbar økning fra mandag til tirsdag.

Sverige har ikke innført like harde tiltak som de fleste andre europeiske land har gjort i møte med koronaepidemien. Myndighetene har imidlertid lagt ned forbud mot arrangementer med flere enn 50 personer til stede.

Fakta om smitteverntiltak i Sverige

* Regjeringen har forbudt samlinger med mer enn 50 personer.

* Barnehager og grunnskoler holdes åpne, mens videregående elever får hjemmeundervisning.

* Butikker, kjøpesentre og gallerier bør begrense antall personer som er i lokalene på samme tid. De bør også ha alternative køløsninger eller anvise hvor lang avstand det skal være mellom kundene.

* Restauranter, barer og kafeer må iverksette tiltak for å hindre trengsel.

* Alle er blitt bedt om å unngå all unødvendig reising, ikke minst personer fra Stockholm-regionen, som er hardest rammet av utbruddet.

* Fra 1. april har det vært forbudt med besøk på syke- og aldershjem.

* Idrettsforeninger bør om mulig holde treninger og aktiviteter utendørs, utsette kamper og konkurranser og begrense antall tilskuere.

* Foreninger og organisasjoner bør om mulig utsette årsmøter og lignende dersom møtet krever at deltakerne treffes på samme sted.

* Arbeidsgivere bør sørge for at personale og besøkende holder avstand, at ansatte jobber hjemmefra og at de unngår unødvendige reiser.

* I kollektivtrafikk og allmenne transportmidler bør antall reisende begrenses og antallet turer tilpasses, slik at man unngår trengsel.

* Alle ikke nødvendige reiser til utlandet frarådes fram til 15. juni.