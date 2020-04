annonse

annonse

Regjeringen gjenåpner landets barnehager 20. april. Uka etter åpnes 1–4. trinn i barneskolen, samt SFO.

Det bekreftet statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Smitteutviklingen må fortsatt følges nøye, og det kan være nødvendig å stramme til igjen dersom smitten øker. Men alt tyder på at vi beveger oss i riktig retning, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

annonse

Mange har ytret bekymring angående barn som har det vanskelig hjemme i perioden hvor skolene har vært stengt. Redd Barna understreker viktigheten av at de ansatte er ekstra oppmerksomme på barna når de kommer tilbake igjen i skolen og barnehagen.

– Som alltid er det viktig at de melder fra til hjelpeapparatet dersom de blir bekymret for hjemmesituasjonen til barna, slik at barna og familiene kan få ekstra hjelp og støtte, sier leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram.

Landets skoler og barnehager har vært stengt siden 12. mars.

Kunnskapsministeren: Et overordnet mål at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren

annonse

Kunnskapsminister Guri Melby (V) fortalte på tirsdagens pressekonferanse at det overordnede målet er at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren.

– Det er ikke sikkert det blir som før 12. mars, for mange blir det kanskje i mindre grupper. Og det er ikke sikkert at alle får fulle dager eller fulle uker. Men det å komme tilbake til en mer normal hverdag og sitt vante miljø, er viktig for alle barn og unge, ikke bare for de minste, fortsatte Melby på pressekonferansen tirsdag.

For 1. til 4. klasse åpner skolene igjen 27. april. Videregående i 2. og 3. klasse på yrkesfag åpner også den samme dagen.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen. Jeg har tett dialog med de ulike aktørene i sektoren, og det faglige rådet vi fikk var veldig klart: skolene og barnehagene må få tid til å forberede seg på en åpning, sa Melby.

– Hensynet til helse går foran alle andre hensyn, sa Melby på pressekonferansen, før hun la til at det kan hende at de må stramme inn igjen dersom ikke disse hensynene tas.

annonse

Hytteforbudet blir opphevet 20. april

Frisører og andre virksomheter som er stengt av smittevernhensyn, kan åpnes igjen i løpet av april

Les også: Toppfotballen utsettes igjen, start tidligst i siste halvdel av juni



Solberg: – Kampen er fortsatt langt fra halvspilt

Statsminister Erna Solberg (H) vil gradvis åpne opp Norge, men advarer mot å senke skuldrene.

– Vi er fortsatt langt fra halvspilt hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp. Men med godt lagspill har Norge klart å få kontroll på dette viruset. Jobben nå er å holde fast på denne kontrollen, sa statsministeren da hun tirsdag presenterte en plan for å lette på en del av de strenge koronatiltakene.

Blant annet åpnes skoler og barnehager gradvis og hytteforbudet fjernes i ukene etter påske.

Hun advarte mot å tro at vi nå kan lene oss tilbake og bevege oss tilbake til hverdagen.

annonse

– Det vi gjør nå, er å åpne litt opp. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at dette ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder. Andre tiltak og råd gjelder derfor fremdeles, sa hun.

Les også: 15,4 prosent er registrerte arbeidssøkere hos Nav