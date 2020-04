annonse

Utgang fra plantasjen

Ni av ti svarte amerikanere stemte på Hillary Clinton ved presidentvalget i 2016. Det demokratiske partiet har lenge tatt de svarte stemmene for gitt. Politikere som Maxine Waters, predikanten Al Sharpton og filosofen Cornel West er svarte kjendiser, kjøpt og betalt for å holde rasisme-fortellingen levende. Offermentalitet viser seg nemlig ofte å være et effektivt verktøy for stemmesanking månedene før et valg. Men ironien er at Demokratene er slavepartiet som var selve motoren bak Ku Klux Klan, som terroriserte den svarte befolkningen. I dag er det ikke henging og fysisk brutalitet som er verktøyet for å holde de svarte underdanige, men velferdsordninger som skaper lojal avhengighet.

«Blexit» er navnet på frihetsprosessen svarte amerikanere har satt i gang for å få velgere, både svarte og andre minoriteter, til å forlate Det demokratiske partiet. Den nystartede bevegelsen kan eksplodere og vil trolig vekke en sovende kjempe. Kun 8% av de svarte stemmene gikk til Donald Trump. Får derimot den sittende presidenten fem prosent flere svarte stemmer i november, er løpet sannsynligvis kjørt for Demokratene.

Candace Owens heter bevegelsens unge stjerneskudd og grunnlegger. «Hey mom and dad. I’ve become a conservative» var en ironisk video på YouTube, som harselerte med mange svartes nesten religiøse avhengighet av pop-ikoner og Demokratenes virkelighetsforståelse. Svarte velgere har blitt hjernevasket og fungerer som stemmekveg, får massiv oppmerksomhet fra Det demokratiske partiet før et valg, men glemmes etterpå, fordi de kun har midlertidig nytteverdi. Noen vil kalle dem for nyttige idioter. Atskillige har nemlig kjøpt venstresidens fortelling om at det er vanskeligere å være svart amerikaner i dag enn for seksti år siden.

Men mange har i sin blodslinje familiemedlemmer som i sin tid ble utnyttet på bomullsplantasjene. Derfor har Candace Owens og andre svarte aktivister historien på sin side, og de velger sine ord med omhu når de oppfordrer til en storstilt exodus eller utgang (black exit) fra «Demokratenes plantasjer».

Plantasje-eierne skal ikke lenger få abonnere på de svartes lojalitet og kjøpe deres stemmer. «Far må tilbake til sin familie», er en del av budskapet. Enslige svarte mødre og farløse barn som ikke har lært å lese og skrive, utgjør store deler av befolkningen i de indre bydelene av demokratisk styrte byer som Chicago, Baltimore, Detroit og Atlanta.

Mødrene har «giftet» seg med statlige velferdsordninger som følge av Lyndon B. Johnsons «War on poverty» (1964). Intensjonene var gode, men svarte husholdninger ble gjort avhengige og stakkarslige. Staten ble forsørger. Fedre ble gjort overflødige. På 1960-tallet var det 23% av de svarte husholdningene som manglet far. Dette ble den gang sett på som en epidemi. I dag er det 74% (!) hvor far er fraværende.

Owens ble spesielt lagt merke til da rapperen Kanye West tvitret «I love the way Candace Owens thinks». Svarte barn trenger ikke forbilder som popidolet Beyoncé og rapperen Jay-Z. De bør ikke lenger drømme om å bli kjendiser i show-biz og Hollywood. De bør heller oppfordres til å drømme om å bli advokater, bedriftseiere og leger.

Candace Owens vokste opp i trange kår, og blir arg når «leftists» (de venstreradikale) trekker rasisme-kortet for å holde velgere fast i limet som har sikret Demokratene majoritet blant de svarte i lang tid.

Men Blexit-grunnleggeren ser nødvendigheten av å stå opp mot løgnpropaganda og sosialismens virkelighetsforståelse. Svarte velgere må våkne, la seg informere og fri seg fra denne politiske ortodoksien, denne falske rett-troenheten, mener Owens, som i dag er kommunikasjonsansvarlig i Amerikas mest hurtigvoksende grasrotbevegelse blant unge, Turning Point USA.

Alarmklokkene høres. Svarte er igjen nysgjerrige på konservative verdier. «Blexit» kan bli en betydelig maktfaktor.

