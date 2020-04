annonse

Regjeringens plan for oppmykning i koronatiltakene skiller seg ikke stort fra rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI), sier direktør Camilla Stoltenberg.

– Det er ikke noe motstrid i endringene i tiltakene fra regjeringen og det vi har foreslått. Det er forskjell i tidsløpene, fordi man har tatt høyde for at kommuner, skoler og barnehager trenger tid på seg for at det skal skje på en trygg og kontrollert måte, sier Stoltenberg til NTB.

Hun sier at hovedbudskapet i rapporten de leverte til regjeringen før helgen, var at smitteverntiltakene har virket og at epidemien foreløpig har gitt forholdsvis lav sykdomsbyrde i Norge.

– Når tiltakene først er innført, er vi veldig opptatt av at man skal avvikle dem på en gjennomtenkt måte med godt smittevern, sier FHI-direktøren.

Hun sier at det nå er viktig å få økt kapasiteten når det gjelder testing og sporing av smitte, slik at man forhåpentligvis kan slippe inngrep som er så ødeleggende på samfunnet.