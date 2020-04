annonse

Hongkong har 7,5 millioner innbyggere, men bare fire korona-dødsfall. BCG-topp Rune Jacobsen mener Norge har mye å lære – både av digital sporing og maskebruk.

Ifølge Dagens Næringsliv mener sjef for Hongkong og Sør-Kina i Boston Consulting Group (BCG), Rune Jacobsen, at Norge har mye å lære av Hongkong knyttet til coronavirus-bekjempelsen.

– Jeg ble ganske redd da jeg så at man ikke tok krafttak i Norge, sier han til Dagens Næringsliv.

I Hongkong ble de første corona-tilfellene bekreftet i slutten av januar, og myndighetene reagerte umiddelbart. Med 7,5 millioner innbyggere på et relativt lite areal blir befolkningstettheten ekstrem, men allikevel klarte myndighetene i Hongkong å begrense spredningen, skriver DN.

Kun 98 var bekreftet smittet i begynnelsen av mars, 30 dager etter at de første tilfellene ble avdekket.

– Norge var nok litt for sent ute dessverre. Kanskje bare dager, men det er viktig i denne situasjonen. Norske myndigheter har heldigvis gjort veldig mye riktig etter dette. Tiltakene man har iverksatt nå er sterke og riktige, sier Jacobsen til Dagens Næringsliv.

– Strengere tiltak må til i Norge

Rune Jacobsen sier til Dagens Næringsliv at det er tre ting Norge kan ta lærdom fra Hongkong av, og det dreier seg om massiv testing, inkludert for antistoffer for å avdekke hvem som har hatt viruset, pålagt bruk av masker og digital sporing.

Han mener Hongkong er et bevis på at det går an å ha høy aktivitet selv under corona-pandemien, og at årsaken til det er nettopp de strenge tiltakene.

– Jeg tror vi blir nødt til å bruke mobil-sporing eller merking på annen måte for å oppnå dette i Norge. I Hongkong får innbyggere som er i karantene påsatt en armlenke med sporingsteknologi som er koblet sammen med mobiltelefonen.

– Det opplyses også hvor folk med viruset bor, så man kan få oversikt over hvor det faktisk er smitte. Anonymt, i motsetning til i Kina der også navn kan offentliggjøres, sier Jacobsen til DN.

