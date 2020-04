annonse

Regjeringen har gitt flere millioner til innvandrergrupper for å styrke korona-informasjonen, men gir ingenting til innvandrerorganisasjonene.

Islamsk Råd Norge (IRN) er en av mange organisasjoner som reagerer sterkt på at de ikke har fått pengestøtte av Regjeringen til informasjon om koronaviruset, skriver Aftenposten. Leder for Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton Oddvar de Leon, reagerer sterkt på dette.

– IRN er allerede i gang med flere kampanjer for å nå frem til minoritetene. Vi har også en somalisk TV-kanal som kunne ha blitt brukt. Hvorfor har man ikke sett på disse kanalene som allerede eksisterer, sier de Leon.

Koordinator i Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), Tayyab Choudri, som forøvrig fikk Karl Evangs pris for sin innsats for å fremme helseinformasjon til minoritetsbefolkningen i 2013, mener også at informasjonen må være tilpasset de forskjellige gruppene og individene.

– Vi har i en årrekke samarbeidet tett med moskeene og andre organisasjoner. Vi har aktive og frivillige som snakker de fleste språkene i Norge. Vi har erfaringer og tillit som er nødvendig for å gjøre denne jobben. Myndighetene burde hatt mer tillit til oss, sier Choudri.

Ikke god nok informasjon

Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby (V), er enig i at informasjonen ikke er god nok.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte. For å lykkes med håndteringen av situasjonen er det viktig at vi gjør det vi kan for å nå ut til innvandrerbefolkningen, sier hun.

Melbys statssekretær, Grunde Kreken Almeland (V), følger opp:

– Mange innvandrerorganisasjoner og nasjonale ressursmiljøer mottar tilskudd på integreringsfeltet på lik linje med andre frivillige organisasjoner. Midlene som Stortinget behandler nå, kommer som et supplement til dette. I kampen mot koronaviruset må alle gode krefter bidra sammen, på best mulig måte, avslutter han.