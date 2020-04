annonse

annonse

På 1300-tallet fikk jødene skylden for Svartedauden. Årsaken var at de overlevde i større grad enn andre grupper, blant annet på grunn av bedre hygiene.

Bare i Strasbourg ble 2000 jøder brent på bålet etter ordre fra lokale ledere, etter at de ble anklaget for å ha forårsaket pandemien.

Nå våkner slike anklager til live igjen i Frankrike, som følge av den pågående pandemien forårsaket av coronaviruset.

annonse

En karikatur av en tidligere fransk helseminister av jødisk bakgrunn spres i sosiale medier, og blir viral. Karikaturen fremstiller Agnes Buzyn som heller gift ned i en brønn. Hun fremstilles også som den lykkelige kjøpmannen:

Recyclage de vieux poncifs moyenâgeux pour désigner un coupable à la #crisesanitaire que nous traversons. Évidemment, le #juif, accusé jadis d’empoisonner les puits pour causer la maladie, aujourd’hui responsable du #COVID19. 2020: toujours pas de #vaccin contre l’#antisemitisme pic.twitter.com/Y79z0tTqnb — Anne-Sophie Sebban (@AnneSoSebban) March 24, 2020

– Dette er dypt trist og opprørende, men coronaviruspandemien er en påminnelse om at jøder vil bli beskyldt når en får epidemier, både i dag og 1347, sier historikeren Marc Knobel tilknyttet den fransk-jødiske organisasjonen CRIF til avisen Times of Israel.

Knobel mener jødehatet blir mer akseptert ettersom frykten for coronaviruset øker.

annonse

Alain Soral er ifølge avisen en velkjent Holocaust-fornekter som er dømt flere ganger for hatkriminalitet mot jøder. I en video på YouTube uttaler han at viruset brukes av «det opplyste folket, som ikke ikke kan navngi», for å tjene penger på bekostning av det franske folk, med døden som alliert.

Det som virkelig overrasker Knobel er at videoen er over 400.000 ganger. Uttalelsene på videoen er uvanlig for Soral, som vanligvis «skjuler sine hatefulle ytringer seg bak et akademisk språk og pseudo-rasjonelle konstruksjoner», ifølge Times of Israel.

Les også: Jødehatet i Malmö under lupen

– Guds straff

Det er flere eksempler på at pandemien gir grobunn for jødehat, og ikke bare i Europa. Dagsavisen skriver om den kjente amerikansk pastoren Rick Wiles, som mener viruset er en straff mot jødene fordi de ikke aksepterte Jesus:

annonse

– Gud sprer det i deres synagoger. Dere blir dømt fordi dere er imot Guds sønn, Jesus, sa den Florida-baserte pastoren.

Wiles har også hevdet at forsøkene på å få president Donald Trump fjernet fra makten var et «jødisk kupp». På grunn av sin rasisme er Wiles sin nyhetstjeneste TruNews fjernet fra YouTube, men hans journalister har fremdeles presseakkreditering til Det hvite huset.

I Iran har ledere sagt at coronaviruset både er en sionistisk plan og et amerikansk angrep. Ayatollah Khamenei hevder viruset er genetisk manipulert for å ramme iranere.

Bekymret

Dina Porat er forsker og Israels fremste ekspert på antisemittisme. Hun er bekymret, men har en mer avventende holdning:

– Jeg mener vi må vente og se hvordan dette utvikler seg. Vi må være forsiktige. Jøder er heller ikke de eneste som blir utsatt for hat. Kinesere blir slått og banket opp. Det finnes imamer som sier at koronaen er en straff mot vantro, ikke bare mot jødene, sier hun til Dagsavisen.

annonse