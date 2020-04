annonse

annonse

Nettkirken dobler antallet prester og diakoner for å betjene folk under koronakrisen.

– Vi har utvidet tilbudet betydelig og opplever at det møter et behov folk har for å snakke med noen, sier Kjersti Østland Midttun, nettprest og daglig leder for Nettkirken til Dagen.

Midttun forteller at kirken de to første ukene av krisen hadde 300 samtaler med mennesker, og i starten var 80 prosent av disse direkte knyttet til koronasituasjonen.

annonse

– Mange er redde og opplever å skulle håndtere en hverdag som allerede fra før ofte kan være krevende, sier hun.

Vanligvis er 16 prester og diakoner tilknyttet tjenesten, men dette er nå økt til 31. Åpningstiden er utvidet til 16 timer daglig.

Sjømannskirken etablerte Nettkirken i 1999. Den norske kirke samarbeider i dag med Sjømannskirken om et felles kirkelig nærvær på nettet.