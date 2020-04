annonse

Mange fortsetter å ta turen over svenskegrensa for å handle til tross for at det medfølger krav om 14 dagers karantene.

– De fleste sier at de er permitterte og er hjemme likevel. Og da er det ok, sier innsatsleder Frode Petersen i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Likevel forteller han at det ikke sjelden forekommer brudd på koronareglene.

– Vi registrerer biler og personer som krysser grensa før de 14 dagene er gått. Det blir regnet som brudd på karantenebestemmelsen. Der har Riksadvokaten kommet med konkrete satser på forelegg for 15.000-20.000 kroner, sier han.