Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste sakene fra innland. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

13:08 NTB skriver: Politiet har satt i gang etterforskning etter at en person er funnet død utendørs i Trolla i Trondheim.

Trøndelag politidistrikt meldte om funnet av den døde rett etter klokka 13 tirsdag.

– Den døde ble funnet for kort tid siden, forteller operasjonsleder Viola Elverum i Trøndelag politidistrikt til NTB.

12:55 NTB skriver: To tenåringer, en 18 åring og en 19-åring, ble alvorlig skadd etter at en personbil gikk rundt i en rundkjøring på Brakerøya i Drammen natt til tirsdag.

Tirsdag er den 18 år gamle sjåføren siktet for brudd på vegtrafikkloven, melder Drammens Tidende.

12:20 NTB skriver: En mann i slutten av 30-årene er tiltalt for å ha drept onkelen sin i Kinogarasjen på Bragernes i Drammen 22. oktober i fjor.

Mannen er tiltalt for forsettlig drap på onkelen i 50-årene. Den da 38 år gamle mannen ringte selv politiet og varslet om at han trolig hadde drept et familiemedlem i et parkeringshus i Drammen sentrum.

6. april ble det tatt ut tiltale mot mannen etter riksadvokatens ordre, viser tiltalebeslutningen Drammens Tidende har fått innsyn i.