En hindunasjonalistisk paramilitær gruppe som ønsker å gjøre India til en stat styrt av hinduistiske religiøse tekster, blir stadig mer innflytelsesrik i landet.

Dødelige sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av Indias nye kontroversielle statsborgerskapslov, har funnet sted i den indiske hovedstaden Delhi siden 23. februar. Stort sett er det muslimer og hinduister som går i tottene på hverandre. Så langt er mer enn 50 mennesker drept og minst 200 såret i den pågående volden.

Videoer og bilder av uroen som sirkulerer på internett viser at sympatisører av gruppen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) er en av hovedaktørene bak volden. RSS-medlemmer har blitt filmet i handlingen, og i noen tilfeller ble hendelsene livestreamet. Det er dokumentert ildstiftelser, overfall og andre voldelige handlinger.

RSS er en hindunasjonalistisk paramilitær frivillig organisasjon, som over en lengre periode har blitt beskyldt for å mane opp til religiøst hat og stå bak flere grove voldsepisoder over hele India. Gruppen anklages for hindu-overlegenhet og diverse overgrep mot Indias store muslimske minoritet.

RSS er affiliert med det hindunasjonalistiske regjeringspartiet Bharatiya Janata party (BJP), som har styrt India de siste seks årene. I dag har RSS har minst fire millioner medlemmer over hele India, som alle må sverge ed til gruppen og delta i paramilitære øvelser. Gitt størrelsen til gruppen og dens rolle i indisk samfunn – som en alliert til den indiske regjeringen – er den nå mektigere enn noensinne.

Det vanskelig å finne en analog til RSS noe annet sted i verden, så hva er det som er så spesielt med denne gruppen? Resett har undersøkt.

Fascistiske røtter

RSS ble grunnlagt allerede i 1925 for å styrke det hinduistiske samfunnet i møtet med britisk kolonialisme og kulturimperialisme. Gruppen tok senere inspirasjon fra europeiske fascistorganisasjoner fra perioden rundt andre verdenskrig. Tidligere ledere av RSS beundret for eksempel Adolf Hitler og nazibevegelsen for «steg tatt for å forsikre renheten til [den tyske] rasen og dens kultur.»

Med slike ideologiske sympatier, så gruppen tidlig på muslimer, kristne og briter som «utenlandske aktører» i det hinduistiske India, som ikke hører hjemme i nasjonen. RSS ble internasjonalt kjent i januar 1948, da et medlem av gruppen drepte den indiske landsfaderen Mahatma Gandhi, fordi de mente han hadde gitt for mange konsesjoner til Indias muslimske minoritet under delingen av India i august 1947.

Innledningsvis var hovedoppgaven til RSS å samle hinduene i India for å stå imot britisk kolonialisme og jobbe for opprettelsen av en hinduistisk stat. I dagen selvstendige India, jobber organisasjonen med å beskytte indisk kultur og spre hinduismens overlegenhet, kjent som hindutva. Gruppen ønsker å kvitte seg med Indias sekulære konstitusjon for å gjøre landet til en stat basert på hinduistiske lover: Hindustan.

RSS har lenge insistert på at ikke-hinduister i Hindustan (India) enten må adoptere hinduistisk kultur og språk, eller lære seg å respektere og holde den hinduistiske religionen i ærbødighet. Indiske borgere kan ikke ha andre idéer enn dem som glorifiserer den hinduistiske rasen og kulturen. Enten må de slutte å være utlendinger, eller så må de oppholde seg i India helt underordnet den hinduistiske nasjonen – uten krav og privilegier. Selv om muslimer er utpekt som hovedfienden, slipper verken kristne, liberale eller sekulære indere unna gruppens fokus.

Nytt driv

Gitt RSS’ problematiske sekteriske profil, har gruppen vært forbudt i India ved tre forskjellige anledninger. Dens innflytelse i det indiske samfunnet har derfor variert kraftig med tiden, men har nå gått inn i en ny gullalder. Etter at det allierte hindunasjonalistiske partiet BJP – med statsminister Narendra Modi i spissen – kom til makten i India i 2014, har organisasjon fått fornyet politisk legitimitet, som har ført til et nytt driv for å få gjennomslag for sine syn i indisk politikk.

RSS har åpenlyst erklært krig mot Indias liberale presse og landets sekulære konstitusjon. Arven etter det britiske liberale demokratiet og sekulære styresett har kommet under voldsomt press fra hindunasjonalistene. Ord som presstitute (blanding av de engelske ordene «press» og «prostitute») om liberale journalister og sickular (blanding av de engelske ordene «sick» og «secular») om sekulære indere, har lenge vært en del av dagligtalen til gruppens medlemmer – når de omtaler personer som de anser som forrædere mot den hinduistiske nasjonen.

Det kjente liberale etnisk-indiske journalisten Barkha Dutt, som ble født i New Dehli av hinduistiske foreldre, blir for eksempel sett på som en forræder av hindunasjonalistene. Dutt identifiserer seg som en agnostiker som forkaster all religion og støtter Indias sekulære grunnlov. Hun har blitt et symbol på anti-hinduistiske liberale krefter i blant indiske hindunasjonalister.

Voldsspiral

I takt med at gruppen stadig blir mer akseptert i det indiske samfunnet, tar RSS oftere loven i sine egne hender, spesielt når det kommer til å håndheve indiske religiøse lover. Ofte med lokalt politis velsignelse, oppretter RSS-medlemmer diverse borgervernsgrupper. De setter opp uformelle sjekkpunkter for å kontrollere at ingen dreper eller mishandler hinduenes helligste vesen: Kuen.

Ved minste mistanke om at noen skal slakte en ku eller handle i kukjøtt, er RSS-affilierte borgervernsgrupper raskt på plass for å straffe synderen. Flere offentlige lynsjinger med døden til følge har funnet sted i India de siste årene, og muslimske ofre er overrepresentert i statistikken. Antall slike tilfeller har vokst drastisk i siden hindunasjonalistiske BJP kom til makten i 2014. Hele 94 prosent av alle ku-relaterte lynsjinger i India i løpet av det siste tiåret har funnet sted etter Modi ble sverget inn som Indias statsminister.

Flere høytstående folkevalgte BJP-politikere har glorifisert – og fortsetter å glorifisere – hindunasjonalismen på diverse politiske arrangementer, men ingen har krassere retorikk en Yogi Adityanath. Han er RSS-alliert BJP-politiker som ble valgt til guvernør for Indias mest folkerike stat – Uttar Pradesh – i 2017, med en svært konfronterende linje mot Indias muslimske minoritet. På et nylig politisk arrangement, sa den populærere yogien følgende:

«Hinduer og muslimer har to forskjellige kulturer. Disse to kan ikke sameksistere. Kampen kommer garantert til å skje.»