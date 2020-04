annonse

Regjeringen blir bedt av Stortinget om å lage en krisepakke for medier, slik at journalister ikke skal bli permittert under koronakrisen.

Det ble klart da partiene på Stortinget ga sine kommentarer til kontantstøttepakken.

Venstres Ola Elvestuen trekker fram at enkelte bedrifter trenger å ha folk på jobb også i perioden vi nå er i.

– Mediebedriftene er en av dem. Nå får vi også en bestilling til regjeringen for å ivareta mediebedrifter som har stort fall i sine annonseinntekter, slik at journalister kan gå på jobb istedenfor å bli permittert, sier han.

Unntatt Frp

Ifølge Medier24 har alle stortingspartiene unntatt Frp stilt seg bak følgende formulering:

«Regjeringen må vurdere en innretning på en egen ordning til mediene som er bedre tilpasset medienes inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med et slikt forslag».

– Det er på tide at Stortinget griper inn. Mediene har hatt mer å gjøre enn noen gang – og gjennom en krise har mediene en helt avgjørende rolle. Da kan vi ikke stå og se på at mediene må permittere journalister sier Aps Anette Trettebergstuen til Medier24.

– Samfunnskritisk funksjon

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen sier til Kampanje at hun i flere uker har vært bekymret for mediene.

– De har en samfunnskritisk funksjon og er ikke skrudd sammen på andre måter som gjør at de kan dra nytte av andre krisepakker som er kommet, sier hun.

Fredag i forrige uke samlet kulturminister Abid Raja (V) medieorganisasjonene for å høre hvilke tiltak de mener vil hjelpe.

– Jeg er glad for at det sitter langt inne å permitterte innen det journalistiske, sa Raja under møtet.

Medieorganisasjonene kunne melde om høyere lesertall enn noen gang.

– Men inntektene bare renner ut i den andre enden, sa generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

Vil ha kompensasjon for annonser

Randi S. Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, la fram ideen om en ordning for å kompensere for bortfallet av medienes annonseinntekter. Hun trakk også fram den utsatte innbetalingen av arbeidsgiveravgift og ba om at mediene slipper å betale denne.

Blant de andre forslagene, framført av generalsekretær Thomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser (LLA), er en statlig og kommunal informasjonskampanje gjennom mediene.

Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen sa til NTB at han sitter med inntrykk av at regjeringen skjønner alvoret.

– Men vi er redd for at dette kommer for sent, sa han.