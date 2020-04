annonse

Det kommer fortsatt mange asylsøkere til Sverige, til tross for at landet er herjet av coronaviruset, viser statistikk fra Migrationsverket.

I motsetning til Norge, som har innført 14 dagers karantene for alle som kommer til landet vårt etter 17. mars i år, har Sverige ikke stengt grensen.

Danmark har også stengt grensen, men statsminister Stefan Löfven holder grensen åpen og satser på at hver og en tar ansvar selv, for å hindre smittespredning.

– Nå må hver kvinne og mann ta sitt ansvar, ikke bare for seg selv, men for hverandre og til fordel for Sverige, sier Löfven ifølge nyhetsbyrået TT.

Statsministeren ber også om at det svenske folket følger Utenriksdepartementets råd om ikke å reise utenlands.

Nesten like mange asylsøkere i år som i fjor

I Sverige har myndighetene sørget for flerspråklig informasjonsmateriell, som skal bidra til at de mange innvandrede skal få best mulig kunnskap om hvordan de beskytter seg mot coronaviruset og unngår smittespredning.

Landet har dog opplevd kraftig smittespredning i innvandrermiljøer, og i likhet med i Norge er det i storbyer smitten rammer flest.

Men over grensen til Sverige kommer det parallelt med voksende virusspredning forsatt svært mange asylsøkere, og nesten like mange som før coronavirusutbruddet.

I perioden januar til mars 2020 ble 4 765 asylsøkere registrert hos det svenske Migrationsverket. Den største gruppen var fra Syria, deretter fra Uzbekistan, Irak og Iran. Majoriteten av de asylsøkende er menn (2 932) i alderen 18 – 44 år.

For januar – mars 2019 var antallet asylsøkere 5 334, ifølge Migrationsverket.

For mars i år er det kun 300 færre asylsøkere sammenlignet med samme måned i 2019, melder Nya Dagbladet. 1 481 søkte asyl i mars i år.