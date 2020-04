annonse

Utenrikskomiteen til det britiske parlamentet har publisert en rapport om coronaviruset, som retter skarp kritikk mot kinesiske myndigheters håndtering av krisen.

Komitéen retter ikke bare kritikk mot kinesiske myndigheter, men også Verdens helseorganisasjon (WHO), og tar til orde for å opprette nye internasjonale institusjoner for å bekjempe det den kaller løgn og desinformasjon fra fremmede makter.

Som følger kommer et referat av konklusjonene som ble tatt av den anerkjente komitéen.

Globalt samarbeid er nøkkelen

Pandemier respekterer ikke nasjonale grenser og krever svar basert på vitenskap, bevis og internasjonalt samarbeid.

Imidlertid er det klart at eksisterende regionale og multilaterale organisasjoner, inkludert WHO, ikke oppnår det internasjonale samarbeidet som er nødvendig for å bekjempe en global pandemi. Det er opp til verdens regjeringer å skape enighet om tiltak som kreves for å redde liv og forberede seg på fremtidige pandemier.

Desinformasjon koster liv

Desinformasjon om viruset har allerede kostet liv. Det er viktig at den britiske regjeringen gir klare og transparente beskjeder hjemme for å konfrontere og motbevise desinformasjon spredt av utenlandske makter. Den må også samarbeide tett med allierte for å presentere en samlet front der det er mulig, for å bidra til at vital internasjonal forskningsinnsats ikke blir undergravd av propaganda og dårlig data.

Komitéens leder, Tom Tugendhat, kom med følgende uttalelse:

«Den eneste måten vi kan overvinne en global krise på skalaen til coronaviruset er ved å jobbe sammen som et globalt samfunn. Våre beste våpen mot dette viruset er vitenskap, bevis og samarbeid. Dette kan virke åpenbart for de fleste, men i stedet for å dele informasjonen som trengs for å takle pandemien, har noen av de mektigste landene i verden aktivt forsøkt å undertrykke og manipulere den.

Som opprinnelsesland, tillot Kina opprinnelig desinformasjon å spre seg like raskt som viruset. I stedet for å hjelpe andre land med å forberede en rask og kraftig respons, blir det stadig tydeligere at de manipulerte viktig informasjon om viruset for å beskytte regimets image.

Den britiske regjeringen må ta tak i disse løgnene med en klar og rask respons, og samarbeide med våre allierte for å vise en samlet front i møte med falske fakta og dødelig desinformasjon.

Vi foreslår etableringen av en «G20 for folkehelse», som samler forskere fra verdens mest utviklede økonomier for å dele nøyaktige data i et åpent forum. Deltakelse vil være betinget på åpenhet og ærlighet. Jeg har skrevet til mine kolleger i G20-nasjonene i dag, og oppfordret deres parlamenter til å oppmuntre myndighetene til å fortsette dette initiativet.»