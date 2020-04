annonse

Boris Johnson får intensivbehandling på sykehus etter at koronasymptomene ikke avtok. Verdens ledere håper på snarlig bedring for Storbritannias statsminister.

President Donald Trump sier at han sender sine beste ønsker til sin gode venn og venn av USA.

– Vi er alle lei oss for å høre at han ble innlagt for intensivbehandling i ettermiddag. Alle amerikanere ber for at han snart blir frisk igjen, sa Trump på sin daglige pressekonferanse mandag.

Trump la til at flere amerikanske legemiddelselskap står klare til å bistå britiske leger.

Støtte fra EU

Ledelsen i EU sendte en offentlige uttalelse der de ønsker Johnson «full rekonvalesens».

– Mine tanker er med statsminister Boris Johnson og hans familie, skriver EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på Twitter.

EUs president Charles Michel tvitrer «Blir frisk snart, Boris». Og EUs sjefforhandler Michel Barnier i brexitspørsmålet sier «mine tanker er med deg og din familie».

Den franske presidenten, Emmanuel Macron, sier han støtter Johnson, hans familie og det britiske folk i den vanskelige tiden.

– Jeg håper du raskt vil overvinne denne prøvelse, skriver han.

Appellerer til fellesskap

Johnsons spanske kollega Pedro Sanchez håper også snarlig bedring.

– Dette er vanskelige dager for våre land, men det gjennom styrke og fellesskap vi kan vinne denne kampen, sier Sanchez, som leder landet med nest mest døde på grunn av koronapandemien.

Bare Italia har registrert flere dødsfall på grunn av viruset. Landets utenriksminister uttrykker støtte og solidaritet overfor Storbritannias leder.

– Det italienske folket står sammen med Storbritannia i disse vanskelige tider. Vi er der for hverandre. Bli frisk snart, Boris Johnson, tvitret han

WHO og Nato

WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus sier han tenker på sin venn og sender gode ønsker nå han nå kjemper mot koronaviruset.

– Jeg kjenner NHS (det offentlige helsevesenet) og de dedikerte helsearbeideren vil ta godt vare på deg, skriver WHO-lederen.

– Vær sterkt, Boris, og bli frisk snart, skriver Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Canadas statsminister Justin Trudeau, som har en kone som testet positivt på koronaviruset for en måned siden, ønsker Johnson snarlig bedring.

– Mine tanker er med deg og familien din. Håper å se deg tilbake i nummer 10 snar, tvitret, Trudeau med henvisning til statsministerboligen i 10 Downing Street i London.