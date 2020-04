annonse

En italiensk bestemor har blitt verdens eldste til å overleve coronavirus. For cirka hundre år siden var hun vitne til spanskesyken.

104 år gamle Ada Zanusso, mor til fire barn, og bestemor, ble i mars smittet med coronavirus på et pleiehjem i Biella i det nordlige Italia. Hun utviklet feber og pusteproblemer, før hun fikk en formell diagnose. Dette rapporterer The Science Times.

– Jeg mistenkte at det var coronavirus, fordi det er et antall tilfeller på pleiehjemmet. De har dessverre hatt noen dødsfall der, sier Zanussos sønn, Giampero, til The Sun.

«Godt håp»

104-åringens forbedrede helsetilstand og påfølgende friskmelding er blitt omtalt av hennes leger som et «tegn på godt håp», blant alle de tragiske dødsfallene som har fulgt coronapandemien.

Ada Zanusso har også personlig vært vitne til spanskesyken, som tok livet av 50 millioner mennesker over hele verden for omtrent hundre år siden. Det finnes ingen konsensus rundt hvor dette viruset oppstod, men ekspertene er enige om at 500 personer, omtrent en tredel av verdens daværende befolkning, var smittet.

