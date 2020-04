annonse

annonse

For tredje gang på kort tid har en ledende representant for det politiske partiet Alternativ for Tyskland, AfD, fått bilen sin satt fyr på.

Det var natt til mandag denne uka at bilen til Frank Hansel, som er en ledende representant for AfD i Berlin, ble satt fyr på.

Det skjedde i bydelen Schöneberg, skriver den tyske avisen Deutsche Welle.

annonse

Politiet utreder brannen som «en mordbrann med potensielt politisk motiv».

– Det verste er at du nesten begynner å bli vant til de venstreorientertes voldsorgier, men ingenting høres fra CDU, SPD eller FDP, når AfD angripes, skriver Frank Hansel på Twitter og viser til de store og etablerte partiene i Tyskland.

I mars ble det begått lignende angrep mot to andre AfD-topper.

Les også: Brakvalg for AfD

annonse

AfD-topp alvorlig skadet

En ledende politiker i AfD ble i januar i fjor alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av tre maskerte menn på åpen gate i Bremen.

Frank Magnitz (66), som satt i den tyske nasjonalforsamlingen for AfD, var også leder for partiets lokallag i Bremen.

– Gitt offerets arbeid tror vi at dette var en politisk motivert handling, het det i en kunngjøring fra tysk politi, i sakens anledning.

Et grafittiangrep mot en AfD-politikers hjem og en eksplosjon ved et partikontor for AfD var også fasit fra fjoråret.

annonse

En av Tysklands fremste ekstremismeeksperter, Eckhard Jesse, advarte i bakkant av hendelsene tidlig i 2019 mot å undervurdere venstreekstremismen i landet.

– Ifølge observasjonene til sikkerhetstjenesten har volden fra venstre de siste årene vært betraktelig høyere enn fra høyre, sa professoren til Rhein-Neckar-Zeitung.

Les også: Ny leder for AfD i Tyskland slår an en moderat tone

Under oppsikt av politiet

AfD gikk kraftig fram og ble nest størst i delstatsvalgene i Brandenburg og Sachsen i Tyskland under valgene i fjor høst, og partiet står sterkt også i andre tyske delstater.

Det tidligere Øst-Tyskland har vært en bastion for AfD, som har markert seg som sterkt innvandringskritisk, og partiet har vært et talerør for distriktsvelgere som føler seg forbigått.

En ytre-høyre-fløy av Alternativ for Tyskland (AfD) overvåkes av tysk etterretning.

Ytterliggående partimedlemmer har flere ganger blitt beskyldt for å bruke en retorikk som minner om den nazistene brukte i forrige århundre.

annonse