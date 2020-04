annonse

Coronakrisen medfører mange utfordringer. Et problem er at man risikerer at skole og barnehage ikke fanger opp barn som opplever omsorgssvikt hjemme.

I flere kommuner i Osloregionen melder barnevernsledere at de må endre praksis på grunn av coronapandemien, for å unngå å spre smitte.

RO-leder for helse og livsmestring i Vestby kommune, Mette Johansen, forteller at barnevernet nå i enkelte tilfeller dropper hjemmebesøk, som rutinemessig skjer i de fleste tilfeller når det sendes en bekymringsmelding som gir grunnlag for at barnevernet åpner en undersøkelse av omsorgssituasjonen for et barn eller en ungdom.

– Barneverntjenesten i Vestby utfører nå konkrete risikovurderinger for hvert enkelt barn og sak. Der barnets behov kan dekkes ved telefonkontakt eller ved møter hos barneverntjenesten, vil dette gjøres fremfor hjemmebesøk, sier hun i en kommentar til Resett.

Alvorlig bekymring

Hun understreker imidlertid at situasjonen kan stille seg annerledes i alvorlige tilfeller.

– Ved alvorlig bekymring for et barn vil barneverntjenesten foreta hjemmebesøk, og det samme gjelder i akutte situasjoner, konstaterer hun, og legger til:

– Barneverntjenesten forholder seg til råd og retningslinjer fra FHI i all kontakt med barn og familier.

Redusert

Barnevernssjef Ann-Karin Andvik i Asker kommune forteller at de har endret praksis noe, men at de likevel foretar ordinære hjemmebesøk, om enn i noe redusert monn.

– Generelt følger barnevernet i Asker kommune retningslinjene fra BUFDIR, slik de fremgår på deres nettsider, forteller hun.

– Barnevernet i Asker kommune gjennomfører ordinære hjemmebesøk, selv om coronasituasjonen nå medfører at vi har redusert dette noe. Vi følger nasjonale smitteverntiltak i tråd med Folkehelseinsitituttes retningslinjer ved slike besøk. Vi bruker også telefon og andre digitale flater for å følge opp enkelte familier der det blir nødvendig.

Andvik slår fast at smittevernhensyn er en prioritet.

– Ved behov for akutte hjemmebesøk, gjennomfører vi det, og vi tar nødvendige smittevernhensyn i tråd med de nasjonale føringene.

Ikke entydig

Barnevernsjef Mari Hagve i Bærum kommune svarer imidlertid ikke entydig på om man nå gjennomfører færre hjemmebesøk eller ikke.

– Barneverntjenesten i Bærum, inkludert barnevernvakten i Asker og Bærum forholder seg til nasjonale retningslinjer om å gjennomføre risikovurderinger i samtlige saker og situasjoner.

Forholdsregler for smittevern vurderes imidlertid alltid, slår hun fast.

– I enkelte tilfeller er det nødvendig med alternative måter å følge opp barn og familier, men ofte er det mulig å gjennomføre fysiske møter og oppfølging av familier i barneverntjenestens lokaler eller hjemme hos familiene. Der fysiske møter, veiledning, samtaler og hjemmebesøk gjennomføres, vurderes alltid forholdsregler knyttet til smittevern og forsvarlighet, i henhold til barneverntjenestens beredskapsplaner.