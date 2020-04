annonse

Den tidligere presidenten i Det europeiske forskningsrådet, Mauro Ferrari, er svært misfornøyd med det han kaller en mangel på europeisk koordinert handling mot covid-19.

Financial Times melder at presidenten for Det europeiske forskningsrådet (ERC) har trukket seg, etter å ha mislykket med å overtale Brussel til å iverksette et storstilt vitenskapelig program for å bekjempe Covid-19.

Professor Ferrari, en italiensk-amerikansk ekspert innen nanomedisin, startet en fireårsperiode som leder for Europas mest prominente vitenskapelige institusjon 1. januar.

Ferrari leverte sin oppsigelse til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tirsdag ettermiddag.

– Jeg har blitt ekstremt skuffet over den europeiske responsen på covid-19, sa han i en uttalelse til Financial Times.

Konflikt

Professor Ferrari sa at konflikten med Europakommisjonen startet i begynnelsen av mars «da det ble tydelig at pandemien ville være en tragedie av muligens enestående proporsjoner.»

Ferrari foreslo å sette opp et spesielt ERC-program for å bekjempe covid-19 på et europeisk plan, men initiativet ble avvist.

EU begrunnet avgjørelsen med at ERCs mandat kun tillater å finansiere «bottom-up»-forskning foreslått av forskere, og ikke «top-down»-prosjekter med mål fastslått av EUs politiske ledere.

– Jeg trodde at i en tid som dette, ville de aller beste forskerne i verden få ressurser og muligheter til å bekjempe pandemien – med nye medisiner, nye vaksiner, nye diagnostiske verktøy, nye atferdsdynamiske tilnærminger basert på vitenskap, for å erstatte de ofte improviserte intuisjonene til politiske ledere, sa Ferrari og la til:

– Jeg argumenterte med at dette ikke var tiden for å bekymre seg for skillet mellom «bottom-up»- mot «top-down»-forskning, men ble ikke hørt.

EU-kritisk

Ikke bare er Ferrari svært kritisk til hvordan EU har håndtert coronavirus-pandemien, men krisen har også fått han til å drastisk forandre sitt syn på unionen.

– Da jeg ankom ERC, var jeg en sterk tilhenger av EU, men covid-19-krisen har endret mine synspunkter fullstendig, selv om jeg fortsetter å støtte ideene om internasjonalt samarbeid med entusiasme, sa han.