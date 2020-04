annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) mener nordmenn må forberedes bedre på at hovedbølgen av epidemien fortsatt ligger foran oss. Mange vil da bli syke.

I en oppdatert risikovurdering om koronaviruset ber FHI regjeringen om å styrke risikokommunikasjonen om epidemien.

Befolkningen må forberedes på at epidemien vil komme, og at mange da vil bli syke og noen alvorlig syke, advares det i rapporten. FHI gjør det klart at hovedbølgen fortsatt ikke har truffet oss.

«Vi regner med at Norge vil gjennomgå en covid-19-epidemi med sannsynlig oppstart for alvor i løpet av året», skriver FHI.

«Helsekonsekvensene og belastningene på helsetjenesten blir store.»

Nullvisjon

I rapporten gir FHI også uttrykk for bekymring for den betydelige signaleffekten og fryktskapende effekten av tiltakene for å slå ned koronaviruset.

Tiltakene som er iverksatt på nasjonalt nivå, er av statsminister Erna Solberg (H) blitt omtalt som de mest inngripende i fredstid i Norge. I tillegg har kommuner og bedrifter innført egne restriksjoner, mens mange enkeltpersoner, både av frykt for smitte og av pliktfølelse, kan ha pålagt seg selv restriksjoner som går lenger enn myndighetenes tiltak.

Ifølge FHI har signaleffekten av dette samlet sett vært en «nullvisjon» for arbeidet mot epidemien, der enhver smittefarlig situasjon og ethvert nytt smittetilfelle oppleves som en svikt i innsatsen.

FHIs bekymring er at en slik nullvisjon kan bli vanskelig å riste av seg.

Konsekvensen kan for eksempel bli at foreldre holder barna hjemme selv om barnehagene åpner, at bedrifter nekter å åpne av frykt for de ansattes sikkerhet, eller at kommuner innfører lokale restriksjoner for å erstatte de statlige restriksjonene når disse tas vekk.

Global spredning

Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI, tror Norge kan klare å slå epidemien så mye ned at det er lite smitte i befolkningen.

Men å tro at viruset forsvinner helt, er ikke realistisk.

– Vi vet jo at dette er et virus som vil fortsette å spre seg globalt, og det vil fortsette å komme tilbake i bølger. Vi er nødt til å forholde oss til at vi stadig vil bli utsatt for dette viruset, sier Bukholm til NTB.

Det som er målet nå, forklarer han, er å vinne tid og holde situasjonen mest mulig under kontroll mens vi venter på bedre medikamenter og eventuelt en vaksine.

Frykter import av smitte

I en separat rapport beskriver Helsedirektoratet risikoen for smitte fra utlandet som den største ulempen ved den strategien Norge har valgt til nå.

Så lenge epidemien ikke er slått helt ned i andre land, er det ifølge Helsedirektoratet «uunngåelig at det oppstår nye smittetilfeller i Norge».

Helsedirektoratet og FHI påpeker begge at mens Norge har hatt som strategi å slå ned epidemien så langt som mulig, har mange andre land – inkludert vårt naboland Sverige – kun hatt som mål å bremse den.

Det kan ifølge FHI gjøre det nødvendig for Norge å opprettholde reiserestriksjonene i lang tid framover.