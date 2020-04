annonse

annonse

Noen utskrevne covid-19-pasienter har ikke opparbeidet antistoffer mot sykdommen, som kan ha konsekvenser for videre vaksineutvikling og potensiell flokkimmunitet.

South China Morning Post melder at kinesiske forskere har funnet overraskende lave nivåer av covid-19-antistoffer hos et antall personer som har blitt utskrevet fra sykehus etter å ha hatt sykdommen. De håper nå å finne ut av om tidligere koronaviruspasienter kan risikere å bli smittet på nytt.

Forskningslaget fra Fudan University i Shanghai har analysert blodprøver fra 175 pasienter utskrevet fra Shanghai Public Health Clinical Center, og fant at nesten en tredjedel hadde uventet lave nivåer av antistoffer mot covid-19. I noen tilfeller kunne antistoffer ikke oppdages i det hele tatt.

annonse

Selv om studien er foreløpig og ikke fagfellevurdert, er det verdens første systematiske undersøkelse av antistoffnivåer hos pasienter som har kommet seg etter å ha blitt smittet av covid-19.

Alder

Forskerne sa at de var overrasket over å finne at konsentrasjonen av antistoffer hos en tredjedel av pasientene kan være for lav til å gi beskyttelse mot å bli smittet på nytt av coronaviruset.

«Omtrent 30 prosent av pasientene klarte ikke å utvikle høy konsentrasjon av nøytraliserende antistoffer etter en covid-19-infeksjon,» konkluderte de.

annonse

Les også: Utenrikskomitéen til det britiske parlamentet: – Kina spredte desinformasjon om covid-19

Forskerne fant ut at konsentrasjon av covid-19-antistoffer steg med alderen. Personer i aldersgruppen 60-85 år hadde mer enn tre ganger så mye antistoffer som personer mellom 15 og 39 år.

Huang sa at 10 av pasientene i studien hadde en konsentrasjon av antistoffer som var så lav at det ikke en gang kunne påvises på laboratoriet.

Mer data

De lave mengdene antistoffer kan påvirke muligheten til å oppnå flokkimmunitet, samt motstand mot sykdommen blant befolkningen generelt for å stoppe spredningen.

annonse

Les også: Media latterliggjorde Trumps utspill om malariamedisin. Nå har pipa fått en annen lyd

– Dette er en klinisk observasjon som vi gjorde i frontlinjen. Hva dette vil bety for flokkunimmunitet vil kreve mer data fra andre deler av verden, konkluderte professor Huang Jinghe, lederen for forskerlaget, tirsdag.