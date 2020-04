annonse

Det som var mulig under svineinfluensautbruddet i 2009, er ikke mulig under coronakrisen.

I 2009, da det var utbrudd av svineinfluensa i verden, gikk Helsedirektoratet her i Norge inn for å dele ut gratis munnbind til nordmenn, for å bidra til å forhindre smitte. Dermed ble det sendt ut 11 millioner munnbind, fra direktoratets kriselager med som da omfattet 15 millioner slike bind, til apotek rundt omkring i landet. Dette ble blant annet omtalt i VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa i den forbindelse at Helsedirektoratet mente at det var viktig at akkurat dette smittevernutstyret var lett tilgjengelig for folk flest.

– Det er ikke store kostnader for staten forbundet med dette. Og i denne fasen av svineinfluensaspredningen, tror vi det er viktig at munnbind er lett tilgjengelig, sa Guldvog, som på denne tiden var assisterende helsedirektør.

Ikke aktuelt i dag

Noe slikt tiltak blir ikke aktuelt denne gangen. Det bekrefter Herlof Nilssen, som er assisterende helsedirektør nå. Denne gangen finnes det helt enkelt ikke munnbind nok, kan han konstatere.

– Nå har vi begrenset tilgang på munnbind, samtidig som vi har kraftig vekst i forbruket på grunn sykdommen, slår Nilssen fast i en kommentar overfor Resett.

Helsepersonell prioriteres

Han understreker det utstyret som finnes må gå til ansatte i helsesektoren.

– For tiden kan vi ikke dele ut munnbind eller annet smittevernutstyr til innbyggere generelt, men må holde av det smittevernutstyret som er disponert av styresmaktene til helsepersonell.

Tilbake i 2009 var det tenkt at hver person skulle kunne få opp til 20 munnbind hver, men det ble presisert at at oppfordringen om å bruke munnbind først og fremst gjaldt folk som var syke, om de måtte omgås andre, og friske folk som måtte ha nærkontakt med syke personer.

