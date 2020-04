annonse

annonse

Oppskytingen av ESAs Mars-rover ble nylig utsatt i 2 år, etter forsinkelser og til syvende og sist som en konsekvens av den verdensomspennende korona-pandemien som gjorde det umulig å hente inn igjen disse forsinkelsene.

Men med mindre også dette prosjektet blir utsatt som følge av korona-krisen kan det likevel bli rover-utforskning av Mars neste år, for NASA har også en Mars-rover som skal sendes avgårde til Mars i juli/august. Prosjektet er i rute, korona-pandemien har ikke påvirket prosjektet i nevneverdig grad, og nedtellingen til oppskytingen fra Cape Canaveral går foreløpig som planlagt. Mange forberedende aktiviteter ble nylig utført, blant annet begynte rover-teamet å konfigurere roveren for montering på Atlas V-raketten som skal skyte opp romfartøyet med roveren.

Skal utforske et krater med tidligere innsjø og elvedelta

annonse

NASA-roveren «Perseverance» (også kjent som «Mars 2020 Rover») vil dersom alt går som planlagt lande på Mars-overflaten i februar neste år. Landingsstedet er krateret «Jezero» («innsjø» på slaviske språk), er nøye utvalgt og hadde for lang tid tilbake en innsjø og et tilknyttet elvedelta. NASA mener dette området kan ha gitt eksistensgrunnlag for mikrobielt liv – mikroorganismer.

Leting etter tidligere liv på Mars

Perseverance har syv instrumenter som skal brukes for å lete etter tidligere mikrobielle livsformer og innhente informasjon om geologiske og atmosfæriske forhold. Roveren skal også ta prøver fra Mars-overflaten som skal sendes tilbake til Jorden i senere ekspedisjoner for mer avanserte analyser. Det kan imidlertid ta mange år før dette skjer, og selv om en del planer er lagt er det ikke avklart når og eksakt hvordan det skal skje. For nordmenn er det imidlertid verd å merke seg at et norskutviklet 3D-kamera, utviklet gjennom et SINTEF-prosjekt, kan bli sentral i forbindelse med innhentingen av dette prøvematerialet (mer nederst i artikkelen).

Rover-instrumenter inkluderer norsk georadar

annonse

Utforskningen av geologiske forhold i Jezero-krateret skal også bidra til å bane veien for fremtidige Mars-ekspedisjoner med mennesker. Noe av det viktigste i denne sammenhengen er utforskning av hva som skjuler seg under Mars-overflaten. Dette skal skje ved hjelp av en bakkegjennomtrengende radar, «RIMFAX», en «georadar» som skal lete etter vannis. Vannis vil være en livsnødvendig ressurs for fremtidige Mars-astronauter. Georadaren er utviklet av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller under ledelse av Svein-Erik Hamran, på oppdrag fra NASA. Flere andre norske forskere, ingeniører, teknikere og er også involvert i RIMFAX-teamet. Under er en presentasjonsvideo fra FFI, hvor Hamran og andre teammedlemmer presenterer og demonstrerer georadaren.

Presentasjonsvideo for RIMFAX, med introduksjon av Svein-Erik Hamran.

Oksygenproduksjon på Mars

Et annet instrument, «MOXIE» (forkortelse for Mars Oxygen ISRU Experiment), skal demonstrere produksjon av oksygen fra den tynne, CO2-dominerte (ca. 96 %) Mars-atmosfæren. Mars-atmosfæren har bare 0,13 % oksygen, sammenlignet med 21 % på Jorden. MOXIE «puster» som et tre: karbondioksid inn og oksygen ut. Dette er en testmodell som skal demonstrere hvordan (og om) denne teknologien fungerer på Mars. MOXIE er på størrelse med et bilbatteri, mens fremtidige oksygengeneratorer som skal brukes av Mars-astronauter må være minst 100 ganger større. I fremtiden kan dette Mars-produserte oksygenet levere mer enn 3/4 av drivstoffet som Mars-astronauter trenger for utforskning av den røde planeten. Det er også tanken at en fremtidig versjon av MOXIE skal produsere oksygen til bruk i romraketter som Mars-astronauter skal bruke for å forlate Mars og reise tilbake til Jorden. Tanken er at en kan lande en tom oksygentank, og fylle den opp igjen med flytende oksygen som rakett-brennstoff.

annonse

Lenke: Mer om MOXIE og den oksygenproduserende teknologien

Mars-helikopter

NASA-roveren har også med seg et lite helikopter, som skal fly på korte speidertokt og demonstrere at det er mulig å fly selv i den tynne Mars-atmosfæren ved hjelp av rotorkraft. «Mars-helikopteret» vil være det første luftfartøy noensinne som flyr på en annen planet. NASA karakteriserer helikopteret som en «høyrisiko teknologidemonstrasjon med potensielt høy belønning». Hvis helikopteret ikke fungerer som man håper, vil ikke dette gå nevneverdig ut over de øvrige vitenskapelige oppdragene og målsettingene for Mars-roveren. Hvis helikopteret derimot flyr og utfører undersøkelser slik designerne håper, kan fremtidige Mars-oppdrag benytte 2. generasjon helikoptre for å tilføre en nyttig dimensjon til Mars-utforskningen, enten denne utforskningen gjøres gjennom robot-utforskninger eller av Mars-astronauter. Helikopteret ble allerede for mange måneder siden festet på Mars-roveren og vil være klar for take-off når roveren har landet på Mars.

Lenke: Mer om Mars-helikopteret

Demonstrasjonsvideo av Mars-helikopteret

Video: Mars-helikopteret er en teknologidemonstrasjon som vil prøve kontrollert flyging i Mars’ tynne atmosfære, og dersom vellykket kan det muliggjøre mer ambisiøse oppdrag i fremtiden. Video: NASA / JPL-Caltech

Mastcam-Z med 23 kameraer, to mikrofoner, spektrometre, laser

annonse

Mastcam-Z er et mastmontert kamerasystem med en rekke ulike egenskaper og funksjoner, for blant annet å ta HD-video, høyhastighetsvideo, panorama-fargebilder og 3D-bilder av Mars-overflaten og atmosfæren med et zoomobjektiv for å zoome inn og forstørre fjerne mål, og gi mulighet for detaljert undersøkelse av fjerne objekter. På MastCam-Z finner vi også «SuperCam», som skal undersøke bergarter og jordsmonn både med kamera, laser og spektrometre, for å søke organiske forbindelser som kan være relatert til tidligere liv på Mars. Det mastmonterte kamerasystemet kan identifisere kjemisk og mineralsk sammensetning av mål så små som et blyantpunkt fra en avstand på mer enn 7 meter. SuperCams kamera og spektrometre vil deretter undersøke kjemien i steiner.

Lyder fra Mars-overflaten

I tilknytning til SuperCam er det også en mikrofon som skal hjelpe med å studere bergarter og jord. Det skal også kunne være mulig å høre lydene fra selve roveren! Mikrofonene vil la oss høre lyder fra Mars-overflaten for første gang. Det blir neppe marsboer-samtaler, men det kan bli interessant å høre ulike lyder på en annen planet. To tidligere Mars-fartøyer, Mars Polar Lander og Phoenix Lander, var også utstyrt med mikrofoner. Men Mars Polar Lander krasjet, og mikrofonen på Phoenix Lander ble aldri slått på. Men om mindre enn et år kan vi – om alt går bra – for første gang lytte til lyder på Mars-overflaten.

Norsk bidrag til innhenting av Mars-prøver

Når det gjelder innhenting av de mange prøvene som Perseverance skal ta i Jezero-krateret, kan norskutviklet teknologi bli sentral. Måten det materialet skal innhentes og sendes tilbake til jorden innebærer et avansert og krevende teknologisk prosjekt: Etter at prøvene fra ulike områder på Mars er samlet inn og forseglet, vil de bli plassert i en basketball-lignende beholder, som skal skytes ut i bane rundt Mars. Her blir det så det fremtidige romfartøyet Earth Return Orbiters oppgave å først finne beholderen og materialet fra Mars, og deretter frakte materialet trygt tilbake til Jorden. Dette romfartøyet skal etter planen utstyres med et 3D-kamera som er utviklet gjennom et SINTEF-prosjekt og som går under navnet «UTOFIA» («Underwater Time of Flight Image Acquisition»). Dette er i utgangspunktet et undervannskamera, designet for å produsere 3D-bilder av høy kvalitet, og brukes i operasjoner i grumsete farvann og uavhengig av optimale lysforhold.

Kamera med «flaggermus-prinsipp»

Kameraet bruker samme prinsipp som en flaggermus bruker for å finne insekter i lufta, men bruker lyspulser i stedet for lyd. Det sender ut lyspulser, og måler tiden det tar før de kommer i retur. «UTOFIA»-kameraet vil i tiden som kommer bli testet sammen med andre teknologier for å se om er egnet for bruk på ERO-romfartøyet. Kameraets (eventuelle) oppgave på ERO blir å lokalisere beholderen med prøvene som Perseverance vil ta på Mars-overflaten, spore farten til beholderen for å kunne opprettholde en stabil bane. Dette er for at romfartøyet skal kunne nå frem til beholderen med prøvene, plukke den opp for så å frakte den tilbake til Jorden. Dette er imidlertid et prosjekt som ligger en del år frem i tid. Mer om 3D-kameraet her: «SINTEF-teknologi klargjøres for Mars-oppdrag».

NASA Mars-ekspedisjon med den nye roveren er et høyteknologisk, svært omfattende og krevende prosjekt, som fordrer stor innsats fra mange mennesker over mange år, og at mange avanserte teknologier samspiller på en god måte under svært krevende forhold. Forhåpentligvis vil prosjektet gå som planlagt til tross for den stadig mer omfattende korona-pandemien, som nå også rammer USA svært hardt.