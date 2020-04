annonse

Vingeklippet påskeferie er en akseptabel pris å betale for å begrense faren for koronasmitte, mener nesten ni av ti nordmenn.

Det kommer fram i en måling gjort av Norsk koronamonitor , som ble gjennomført onsdag. I målingen aksepterer nordmenn flest at det blir en annerledes påske som følge av koronaviruset.

– Selv om årets påske ikke blir stående igjen som et høydepunkt og at fotoalbum fylles med bleke og desillusjonerte ansikter i sofaen, så har nordmenn falt til ro med at en skadelidende påske, tross alt, er en akseptabel pris å betale i dugnadens ånd, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

De aller fleste tror at begrensninger på nordmenns påskeferie er med å dempe spredningen av koronaviruset, ifølge målingen.

– En forutsetning for at nasjonale tiltak skal ha effekt, er at folk flest etterlever tiltakene. Og det gjør folk, hvis de tror tiltakene har effekt, sier Askheim.