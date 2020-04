annonse

Onsdag dro et helseteam på 19 personer fra Oslo lufthavn til Lombardia-regionen i Italia. Der skal de hjelpe de lokale helsemyndighetene.

Helsemyndighetene i Lombardia-regionen ba om bistand for drøyt én uke siden og fikk positivt svar fra norske myndigheter.

I 14-tiden onsdag tok derfor et SAS-fly av fra Gardermoen med et team på 19 personer, samt 1,5 tonn med utstyr. Teamet består av frivillige fra hele landet og ledes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Totalt er det 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret med ansvar for logistikk og ledelse. Gruppen har vært samlet på Starum sivilforsvarsleir på Østre Toten i forkant av avreisen for opplæring.

Flyet landet onsdag ettermiddag på Orio al Serio International Airport i Bergamo øst for Milano. Derfra skal de videre til Seriate, som ligger seks kilometer fra Bergamo. Teamet skal etter planen være i Italia i fire uker.

Det offisielle dødstallet i Italia er det høyeste i verden og har nå passert 17.000.

Det medisinske teamet er av samme type som det Norge i fjor sendte til både Den Demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet og til Samoa under meslingutbruddet.

Norske helsemyndigheter vurderer at situasjonen i Norge er håndterbar og at den ventede smittetoppen fortsatt ligger et stykke fram i tid.