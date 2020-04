annonse

Coronavirus-pandemien har kastet den amerikanske økonomien inn i en dyp resesjon og sendt arbeidsledigheten i været, men amerikanere flest godkjenner president Donald Trumps håndtering av krisen.

Ifølge en meningsmåling utført av CNBCs «All America», godkjenner hele 52 prosent av amerikanerne president Trumps håndtering av økonomien, det høyeste nivået noen sinne under hans presidentskap – opp fra 49 prosent i desember.

Meningsmålingen konsulterte 800 amerikanere mellom fredag ​​og mandag.

Generell popularitet

Trumps generelle popularitet gikk også opp, fra 40 til 46 prosent, som er det høyeste nivået noen sinne registrert for Trump i en CNBC-meningsmåling.

Trump har også blitt mer populær blant demokratiske velgere. 20 prosent av demokratene mener han gjør en god jobb – opp fra 8 prosent fra desember.

Coronavirus

Den nyvunne populariteten er bemerkelsesverdig fordi undersøkelsen også avslører at ti prosent av amerikanerne oppgir at de har mistet jobben på grunn av coronavirus-pandemien. Ytterligere 16 prosent har fått lønnskutt.

Ni prosent tror arbeidsledighet eller lønnskutt venter på dem i nærmeste fremtid.

Svak økonomi, men optimisme

Ifølge meningsmålingen, mener 45 prosent av amerikanerne at den amerikanske økonomien går dårlig, mens 22 prosent mener at den går bra.

Resultatene fra undersøkelsen viser at den økonomiske tilbakegangen på grunn av viruset har vært alvorlig, men også at amerikanerne fortsatt er optimistiske. 50 prosent sier at de forventer at økonomien vil forbedre seg til neste år. 49 prosent forventer at økonomien vil gå tilbake til normalen i løpet av de neste månedene, mens kun seks prosent tror at konsekvensene av coronavirus-krisen vil vare lenger enn et år.

Bare én prosent av amerikanerne sier at de regner med å miste jobben i løpet av de neste ukene, noe som antyder at de tror at det verste kan være over for arbeidsmarkedet.