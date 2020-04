annonse

Hver fjerde corona-døde i Stockholm bodde på gamlehjem, og Sverige opplever et økende antall dødsfall på svenske eldreinstitusjoner på tross av regjeringens mantra «de eldre skal beskyttes». SD-kaller virus-politikken en fiasko.

Corononaviruset herjer i Sverige, og i motsetning til i Norge og i Danmark, er det færre restriksjoner knyttet til ferdsel og mellommenneskelig samkvem hos de blå-gule.

Flere kommuner har innført besøksforbud på gamlehjem, for å beskytte de eldre mot viruset, men allikevel dør gamle på institusjoner i hopetall.

Så langt (8. april 2020 red. anm.) har 159 beboere på Stockholms eldrehjem dødd etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Smitten er nå å finne på 121 av 300 gamlehjem i Stockholms-regionen, melder Sveriges Radio.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, som leder den svenske kampen mot coronaviruset, uttalte på en pressekonferanse i uka at den store forskjellen mellom antall coronadøde i Sverige og Norge skyldtes at infeksjonen ikke hadde kommet inn i eldrehjem i Norge slik den har gjort i Sverige.

Hvordan dette kunne ha seg for Sveriges del hadde Tegnell imidlertid ingen svar på til pressen.

Regjeringens mantra sprekker

Stefan Löfvens regjering har hatt som mantra «å beskytte de eldre», men i realiteten har virusdøden tatt mange eldres liv.

Det er i regionene Sörmland, Östergötland og Stockholm at viruset har herjet hardest, men Löfven ber folk ruste seg ellers i landet for virusangrep og han sier kampen mot coronapandemien vil pågå lenge.

Per 8. april er 611 personer bekreftet døde av coronaviruset i Sverige, og på forespørsel fra svensk presse om den svenske corona-strategien har vært vellykket svarer statsminister Löfven:

– Man bør være veldig forsiktig med å evaluere for tidlig. Vi gjør en evaluering når den tid kommer. Vi følger strategien som vi mener er riktig.

– Viruspolitikken er en fiasko

– Forsiktighetsprinsippet må under alle omstendigheter settes først. Med dette som utgangspunkt må beskyttelsen av våre eldrehjem intensiveres, heter det fra Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson og partiets helsepolitiske talsmann Per Ramhorn.

I et leserinnlegg i avisen Aftonbladet skriver Sverigedemokraterna at de krever å få se tydelige retningslinjer med krav om at ansatte i helse- og omsorgsyrkene skal bære munnbind.

– Det er en stor fiasko at corona-viruset har spredd seg til eldrehjem rundt om i landet. De aller skjøreste blant oss kjemper for tiden en kamp mellom liv og død. Heltene, pleierne, som kjemper dag og natt for å redde liv, er ved deres side.

Åkesson og Ramhorn peker i sitt innlegg i Aftonbladet på på at det snakkes om at svenskene må å holde avstand til hverandre i det offentlige rom, men SD er skuffet over at de som er på jobb for å hjelpe andre ikke er beskyttet.

– Nå er ikke tiden for dogmatisme. I stedet må vi ta en pragmatisk tilnærming og gjennomgå omtrent alle tilgjengelige verktøy for å stoppe virusets fremgang. Dette betyr igjen at vi må se og lære av hvordan andre land opptrer og dra nytte av sine erfaringer.

– Sverigedemokraterna krever derfor at regjeringen gir klare direktiver til publikum om hvordan munnbind skal brukes på alle steder der folk møtes.