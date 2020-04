annonse

Tyskland mener sultkrisen som rammer 5 millioner mennesker i Sahel-landene, bør få EU til å ruste opp sin krisepakke til fattige land under koronaepidemien.

Det konfliktrammede området trenger friske midler, sa Tysklands utviklingsminister Gerd Müller etter et videomøte med andre utviklingsministre i EU-landene onsdag.

EU har nylig presentert en hjelpepakke på 15 milliarder euro for å støtte sårbare land, blant annet i Afrika, i møte med koronaviruset.

Men Mueller mener at summene bør økes, og at hjelpepakken ikke bare skal bygges opp av omfordelte midler fra EU.

Også Tysklands utenriksminister Heiko Maas uttrykte onsdag bekymring for at hjelpeforsyninger med mat kan påvirkes av koronakrisen, og at en underernært befolkning i Sahel-området vil være spesielt sårbar i møte med viruset.

FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) ropte nylig et varsku om at 5 millioner mennesker i det konfliktrammede området bestående av Burkina Faso, Niger og Mali, nå er truet av sult. WFP sa da at de vil trenge flere hundre millioner Euro for å holde matforsyningene i gang over sommeren.