Tysklands utenriksminister Heiko Maas er ikke fornøyd med at få EU-land vil hjelpe mindreårige i flyktningleirer i Hellas.

– Bortsett fra Luxembourg er vi det eneste landet som er villige til å ta inn barn, sier Maas i et intervju med kringkasteren RTL.

Han legger til at de ikke ønsker å vente mer på andre og tar grep nå. Maas uttrykker håp om at flere andre EU-land vil følge etter.

Den tyske regjeringen har besluttet å ta inn 350–500 mindreårige som er i leirene uten foreldre sine, i løpet av de kommende ukene. Den første gruppen på 50 skal etter planen ankomme neste uke, og de vil bli satt i karantene i to uker i delstaten Niedersachsen.

Luxembourg samarbeider med Tyskland om flyet som skal hente dem, og landet skal selv ta inn 12 personer.

Bakgrunnen for at personene blir hentet, er frykt knyttet til den pågående viruskrisen. Bistandsarbeidere har advart om overfylte leirer på de greske øyene og sagt at et virusutbrudd vil kunne få katastrofale følger.