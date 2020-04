annonse

annonse

En enorm utferdstrang var synlig allerede de første timene etter at Wuhan slapp sine innbyggere fri fra isolasjonen som har vart helt siden januar.

Mens kolonner av biler kjørte ut på veiene som ble frigjort ved midnatt natt til onsdag, gjorde tusenvis seg klare til å ta et tog for å komme seg vekk.

Myndighetene tror så mange som 55.000 kommer til å ta et tog ut av byen bare i løpet av den første dagen.

annonse

– Jeg har sittet innesperret i 77 dager! Jeg har sittet innesperret i 77 dager! ropte en mann gledestrålende mens han beveget seg mot toget som skulle ta ham til hjembyen Hunan.

Byen der koronaepidemien startet har i praksis vært stengt, og folk har holdt seg mer eller mindre isolert i hjemmene sine siden 23. januar.

Ingen intern smitte

Wuhan var det første området hvor man la strenge begrensninger på folks bevegelsesfrihet for å hindre smittespredning. Tiltaket ble utvidet til å gjelde et titalls millioner i Hubei-provinsen, og flere land i Europa fulgte etter, i troen på at det ville bremse viruset slik det etter hvert gjorde i Kina.

Viruset har like fullt smittet 81.000 og tatt livet av 3.300 mennesker i Wuhan, ifølge offisielle tall.

annonse

For to uker siden begynte kinesiske myndigheter å lette på reglene, og mange fikk gått ut av boligene sine for første gang på to måneder.

Tirsdag kunne myndighetene for første gang rapportere om et helt døgn helt uten nye dødsfall knyttet til koronaviruset.

Fortsatt begrensninger

Selv om bevegelsesfriheten nå har blitt større og Wuhan har åpnet for ferdsel inn og ut av byen, er hverdagen begrenset av regler og tiltak. Folk skal ikke glemme å verne hverandre mot smitte.

Skolene er fortsatt stengte, folk bes om å reise minst mulig, og myndighetene følger bevegelsene deres.

Det hindret likevel ikke innbyggerne i å juble over den første dagen i frihet, da også en stemme over anleggene på jernbanen oppmuntret de reisende med å si at folk i Wuhan fortjener å bli kalt helter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826