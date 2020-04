annonse

Subsidieringen av Elbiler kostet staten i 2018 omlag 5,8 milliarder kroner, mens et nasjonalt beredskapslager for korn vil trolig koste rundt 40 millioner i året å drifte.

Ifølge Faktisk.no sine tall på 5,8 milliarder kroner årlig, vil si at per uke blir det gitt skatte- og avgiftsfordeler til elbil-eiere på over 100 millioner kroner.

Med de pengene kunne man driftet et beredskapslager for korn i minst to år, per uke med elbil-subsidiering.

Tidligere administrerende direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve har tidligere uttalt at driften av et beredskapslager for fire måneder vil koste mellom 30 og 40 millioner i året å drifte. Gjennom en årrekke har Stuve tatt til orde for å gjenopprette et beredskapslager for korn. Beredskapslageret for matkorn i Norge ble avviklet i 2003.

Innkjøp kan koste 335 millioner

For førstegangsinnkjøp av korn for fire måneders forbruk er kostnaden beregnet til å være 335 millioner kroner.

Stuve sammenligner kornlageret med å sette sparepenger på en bankkonto.

– Dette er å betrakte somvære en omplassering av likvid kapital, sier Stuve.

Det kan være fornuftig når prisene stiger internasjonalt.

– Den reelle kostnaden for et slikt beredskapstiltak er altså 30 til 40 millioner, eller 6–7 kroner per nordmann per år. Det mener jeg er en ekstremt lav kostnad som en forsikring for en periode hvor det kan bli knapphet på råvarer, sier Stuve til Nationen.

Han forteller at Finland har løst finansiering av beredskapslagring med en avgift på drivstoff.

Kan være nødvendig

Administrerende direktør ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Nils Vagstad sier et beredskapslager for korn er ikke nødvendigvis det viktigste tiltaket for å sikre matforsyningen i Norge, men at ulike krisescenarioer viser at det kan være nødvendig.

– Koronasituasjonen bør ha lært oss at vi som samfunn må ta høyde for at usannsynlige ting kommer til å skje – gjerne også at en ulykke kommer sjelden aleine. I tillegg har vi den psykologiske faktoren som kan slå ut i irrasjonelle handlinger. Beredskapslager er etter min vurdering en billig penge å betale for å ta bort risikoen og konsekvensene ved en mulig akutt forsyningskrise, sier Vagstad.

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) mener et beredskapslager er en billig forsikring for Norge.

– Det å ha et beredskapslager er veldig billig i forhold til det man får igjen for det. Jeg synes det er synd at regjeringa ikke har tatt seg råd til det. Vi har vært for å etablere et beredskapslager hele tiden, og vi kommer til å fortsette med å jobbe mot det, sier Mehl.