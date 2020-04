annonse

En talsmann for den ekstreme klimaorganisasjonen Extinction Rebellion ser på coronaviruset som en mulighet.

Dr. Rupert Read er professor i filosofi og aktiv i Extinction Rebellion (XR). Han mener det er avgjørende å utnytte de mulighetene som krisen medfører.

I et internt dokument som The Spectator har fått tilgang til, skriver Read blant annet at den pågående epidemien utgjør liten risiko for de fleste, og risikoen for menneskeheten er lav, selv om hundre millioner skulle dø.

Read skriver at viruset «kan overvelde helsevesenet, slik at mange som trenger medisinsk behandling ikke vil få det, særlig syke og eldre, og noen/mange av de vil dø».

Men Read ser noen positive muligheter.

– Corona kan indirekte føre til delvis eller fullstendig kollaps, særlig i mer sårbare land. (Hvis) myndigheter forsøker å stimulere økonomien for å motarbeide børsnedgangen (…) bør vi svare tydelig og bestemt (hvis nødvendig gjennom aksjoner) at det er uakseptabelt å bruke coronaviruset som en unnskyldning for mer skadelig økonomisk vekst, som bare vil forsterke den underliggende økologiske krisen som også dreper oss nå.

På denne måten kan man ramme myndighetenes svakeste punkt:

– Coronakrisen beviser det vi klimaaktivister har skjønt i flere år: Myndighetene kommer ikke til å redde oss.

Read er kjent for å fortelle skolebarn at det ikke lenger gir mening å spørre dem hva de skal gjøre når de blir voksne. Situasjonen som følge av klimaendringene er så katastrofal at det gir mer mening å spørre:

– Hva skal du gjøre hvis du blir voksen?

Ekstremister

Ifjor ble det utgitt en politirapport som konkluderte med at målsetningen til XR var et «sammenbrudd for demokratiet og staten». De vil avskaffe parlamentet og kapitalismen. De har erklært krig mot moderniteten, og vil avskaffe (eller i det minste kraftig redusere) flytrafikk.

De fleste av XRs tilhengere er «fullstendig uvitende om disse målene, selv om lederne utrykker slike mål tydelig» står det i rapporten.

XR har internt gjort det klart at de mobiliserer støtte gjennom «frykt, overdrivelse og protester», skriver The Spectator. I et annet internt dokument skriver XR at idéen er «å skremme folk gjennom å skape frykt for død, sult, luftforurensning…å frykte helvete, helvete på jord, en flom av ild, med barna og sårbare mennesker ved frontlinjen».

XR vurderer ekstreme tiltak, som «sultestreik til døden», eller muligens at «en person tar selvmord på et offentlig sted, kanskje på børsen». Selv avviser XR at de vurderer slike tiltak, og sier det kun handler om «brainstorming».

Read anbefaler at XR bruker coronaviruset til å opparbeide velvilje og positiv PR, ved å blant annet hjelpe sårbare mennesker og de som er smittet av coronaviruset.

Men når epidemien har passert toppen og folk puster lettet ut, når butikkene åpner igjen og livet sakte beveger seg mot det normale, da må XR slå til:

– Dette er øyeblikket vi må vise, gjennom handling og ord: Ikke la oss hoppe direkte fra asken etter coronaviruset til klimakatastrofens brennende bål.