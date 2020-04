annonse

Oslo universitetssykehus har stor nedgang i pasienthenvendelser på en rekke fagområder. Nå frykter de at folk ikke tør å ta kontakt på grunn av koronaviruset.

– Vi opplever en merkbar nedgang, både av pasienter med infarkter og TIA-pasienter. Jeg er redd for at det nå sitter noen hjemme med hjerneslag. Når de ikke får rett behandling så kan det medføre varige mén, sier enhetsleder Anne Marie Dahl for seksjon for hjerneslag på OUS.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS sier at det er alvorlig og at trenden gjenspeiles i en rekke andre fagområder.

– Det synes vi er skummelt å tenke på, sier han.