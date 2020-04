annonse

Dagbladet har blitt kritisert for et bilde der de har endret på perspektivet. Effekten av manipulasjonen ble at en 500 meter lang gågate så ut som 17. Mai. Så brukte de sterke ord som «faen».

Et dødelig virus har rammet hele verden, også Norge. Mange er redde og de isolerer seg etter beste evne.

– Skal vi som journalister og fotojournalister dokumentere hva som skjer i byene og i bygdene i disse tider, må vi forstå bildets verdi som dokumentasjon, og sette oss inn nyansene, skriver fotojournalist Marte Vike Arnesen i Journalisten, og legger til.

– I dette tilfellet er det nettopp mangel på nyanser som gjør at troverdigheten til saken og fotografiet faller. Nyansene i denne saken er mange og bør belyses. Dagbladet evner ikke å vise situasjonen fra flere vinkler denne lørdagen. Saken er spekulativ i den forstand at den bygger opp under frykten til leseren.

Hun skriver at Dagbladet fyrer opp under manges negative holdning til byfolk. Det er kanskje ikke tiden til det nå.

–Ved å bruke påstander som «Jeg har ikke sett så mye folk som det er på Løkka her nå», «Ser ut som de gir faen alle mann» og «Det er jo nesten som det skulle vært noe feiring av noe slag», legger Dagbladet til rette for mistolkning og hat.

Arnesen skriver at Dagbladet vet godt hva de gjør. De lever av å være tabloide og de lever av klikk. Problemet er at mange lesere ikke er kritisk nok.