annonse

annonse

Fedme er en vesentlig risikofaktor for koronasmittede, sier fransk epidemiolog og viser til at folk med fedme får flere komplikasjoner og er lenger smittsomme.

Den franske sjefepidemiologen Jean-François Delfraissy peker blant annet på en studie av svineinfluensa-utbruddet i 2009, som konkluderte med at faren for å havne på sykehus var dobbelt så stor hos folk med fedme som hos andre, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Han viser også til en folkehelsestudie fra University of Michigan som konkluderer med at folk med fedme er smittsomme over lengre tid, og dermed kan bidra til at smitten brer seg blant en større del av befolkningen.

annonse

Unge kan rammes

Delfraissy, som leder det faglige rådet franske myndigheter forhører seg med under koronakrisen, er bekymret for ungdom som blir smittet av viruset.

– Det kan slå ut unge mennesker, særlig de med fedme. De som er overvektige, må virkelig passe på, sa epidemiologen i et intervju med franceinfo radio.

40 prosent av amerikanerne

Epidemiologen mener 25 prosent av Frankrikes befolkning lever med stor risiko for koronaviruset enten fordi de er gamle, har andre sykdommer eller lider av fedme. Spesielt bekymret er han for befolkningen i USA, der over 40 prosent av befolkningen er alvorlig overvektige.

Helsedirektoratet i Norge har ikke definert folk med fedme eller overvekt som noen spesiell risikogruppe i forbindelse med koronapandemien, men regner med at røyking og fedme kan øke risikoen for sykdom.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826