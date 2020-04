annonse

Regjeringen må instruere helsemyndighetene om å snakke med norske legemiddelselskaper for å sikre at vaksiner og medisiner kan produseres i Norge, mener Frp.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen og Tor André Johnsen, stortingsrepresentant for Frp, krever handling for at norske legemiddelselskaper kan bidra i kampen mot koronaviruset.

De viser spesielt til bedriften Curida, som ligger i Elverum i Johnsens hjemfylke Innlandet, og etterlyser en avtale mellom denne og helsemyndighetene.

– Alle gode krefter må forenes om vi skal slå dette viruset. Vi vil gjerne at helseminister Bent Høie instruerer helsemyndighetene til å raskt inngå samtaler med Curida og lignende bedrifter i et beredskapsøyemed, og for å vurdere mulighetene for produksjon av legemidler og vaksiner, sier de to.

Pandemien har vist at man ikke kan belage seg på utenlandsk legemiddelproduksjon, påpeker Frp. De to politikerne etterlyser et samarbeid, der de private produserer legemidler på bestilling fra offentlige myndigheter.

– Dette er et spørsmål om beredskap og nasjonal sikkerhet. Vi må ha avtaler med lokale produsenter, slik at vi har beredskapen vår i orden. Vi kan ikke belage oss på å få livsviktige medisiner og vaksiner fra det steinharde kommunistregimet i Kina. Vi må ha egne avtaler hjemme som sikrer norske interesser, sier Johnsen.