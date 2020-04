annonse

Stortingspolitikeren bekymrer seg for barn som blir underprioritert under coronakrisen.

Onsdag rapporterte Resett at flere kommuner går inn for å redusere antall hjemmebesøk barnevernet foretar seg under coronapandemien, for å forhindre smitte. Dette kan i ytterste konsekvens bety at noen barns lidelser blir oversett.

Kari Kjønaas Kjos, som sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet, forteller Resett at hun reagerer på at mange i samfunnsdebatten bekymrer seg for at barn er hjemme med familiene sine.

– Det jeg egentlig har reagert på i det siste er at «alle» sier at de vet det er mange barn som har det ekstra vanskelig nå, fordi de må være sammen med familien hele tiden, og ikke får den tiden på skolen og i barnehagen der de får litt fri. Jeg kjenner at det skurrer når vi sier at mange barn ikke har det med bra med familien, der man skal være trygg, sier hun.

Gjemte og glemte barn

Kjos er opptatt av de barna som under normale forhold ikke blir fulgt opp av det offentlige.

– Jeg har sammen med Frp fremmet forslag i Stortinget om at kommunene må følge opp barn som aldri møter på helsestasjon. Disse barna går ikke på helsestasjon eller i barnehage, og får møte det offentlige for første gang på skolen, sier hun, og fortsetter:

– Dette ble nedstemt, fordi man mente at de fleste barn møter på helsestasjon. Men vi har noen gjemte og glemte barn, og man bekymrer seg ikke for at de er med familiene sine hele tiden ellers.

Variasjon

Kjos påpeker at det vil være stor forskjell på hjelpen barn kan få, avhengig av hvilken kommune de er bosatt i.

– Det er viktig at kommunene kjenner til alle barna sine. Det vil være store kommunale forskjeller. Hos dem som har gode systemer vil dette gå bedre. Adressen din har stor betydning for i hvilken grad du får hjelp.

– Jeg har tillit til at når man er i en krisesituasjon, når noen ansatte kanskje er syke, så må man prioritere beinhardt. Dessverre er det sånn at de som trenger det mest er de som lider mest i kriser.

Forholdsregler

Likevel er hun skeptisk til at barnevernstjenesten i noen tilfeller kan redusere kontakten med utsatte barn.

– Men, hvis man har folk på jobb, synes jeg det er underlig å ikke gjøre samtalene som er nødvendige, på grunn av smittevern. Man må vaske hendene sine og holde avstand, og gjøre andre ting vi er blitt flinke til nå. Hvis man er engstelig for et barn, så nytter det ikke å unnskylde seg med at man er redd for å bli smittet, slår Kjos fast, og legger til:

– Det er mye arbeid som kan gjøres uten at vi tar på hverandre. Hovedutfordringen er at mange er syke eller i karantene. Men de kan gjøre mye hjemmearbeid.

Noe å skjule

Hun konstaterer igjen at hun finner prioriteringene til flertallet på Stortinget underlige.

– Jeg synes det er rart at stortingsflertallet ikke stemte for at kommunene sjekker barn som ikke møter på helsestasjonen. Hovedgrunnen er at man som regel har noe å skjule.

– Vi fikk imidlertid gjennomslag for dette i Granavolden-plattformen, men vi har altså blitt nedstemt i flere år på Stortinget, påpeker Kjos.

– Man er kjempebekymret for barn som ikke er på skolen, men det er på en måte helt greit at barn har levd skjult i seks år.

Mange blir syke samtidig

– Hvordan tenker du foreldre og andre omsorgspersoner bør håndtere engstelige barn i denne tiden?

– Jeg har jo snakket mye med mine barnebarn på videochat, og det er utrolig hvor mye de egentlig forstår. De er ikke redde. Vi snakker om det at de selv har vært syke før, og hvor slitsomt det kan være. Man orker ikke, har vondt og får ikke vært med andre barn. Men nå har det kommet en sykdom som mange blir syke av samtidig, gjengir Kjos.

– Og de er forberedt på endringer i sommeferieplanene, hvis vi ikke får sykdommen til å forsvinne. Vi snakker sammen om å vaske hender og å holde avstand. Jeg synes de forstår mye. De sier de savner vennene sine, og at de gjerne vil på sommerferie, men «vi må vaske hendene». Noen barn er nok mer engstelige enn andre.

Normalisering

Hun tror man må normalisere det å være syk når man snakker med barn om pandemien.

– Hvis vi bare normaliserer det å bli syk. Bare det at man har omgangssyke kan få en til å føle seg helt elendig. Det er fornuftig å normalisere det for barn, og si at det er viktig å passe på at ikke alle blir syke samtidig, sier FrP-politikeren.

Kari Kjønaas Kjos var nylig aktuell i en episode av Vårt lille land på TV 2, som handlet om hvordan hun tok til seg Angelica (29), da sistnevnte var 21, og ble hennes «englemamma». Angelica var sterkt rusavhengig og hadde opplevd vold, omsorgssvikt og overgrep under sin oppvekst. I dag er Angelica mor, og har kommet seg mirakuløst, med hjelp og støtte fra Kari Kjønaas Kjos, som igjen er blitt som en mor for henne. Man kan lese mer om den rørende historien på TV 2’s nettsider.