Konstruert virus beskytter mot MERS hos mus.

Forskere ved University of Iowa og University of Georgia har utviklet en vaksine som beskytter mus fullstendig mot en dødelig dose MERS, en nær slektning til SARS-CoV2 coronavirus som forårsaker COVID-19.

Vaksinen bruker et ufarlig virus for å levere et MERS-koronavirusprotein i celler for å generere en immunrespons, noe som er et lovende skritt i retning å utvikle vaksiner mot andre koronavirus, inkludert den som forårsaker COVID-19.

Teamet ledet av Paul McCray (MD), ved UI Carver College of Medicine, og Biao He, Ph.D., ved University of Georgia College of Veterinary Medicine, testet en MERS-vaksinekandidat i mus utviklet for å være mottakelige for MERS coronavirus. Vaksinen er et uskyldig parainfluensavirus (PIV5) som bærer («spike») proteinet som MERS bruker for å infisere celler. Alle de vaksinerte musene overlevde en dødelig dose av MERS-koronaviruset. Resultatene fra studien ble publisert i dag (7. april 2020) i tidsskriftet mBio

«Vår nye studie indikerer at PIV5 kan være en nyttig vaksineplattform for nye koronavirussykdommer, inkludert SARS-CoV-2, viruset som forårsaker den pågående COVID-19-pandemien», sier prof. McCray. «Ved å bruke den samme strategien er det blitt generert vaksinekandidater basert på PIV5 som uttrykker («spike») proteinet fra SARS-CoV-2. Vi planlegger flere studier på dyr for å teste evnen til PIV5-baserte vaksiner for å forhindre sykdom forårsaket av SARS-CoV-2.»

MERS («Midt-Østen respirasjonssyndrom») og COVID-19 er begge forårsaket av coronavirus. MERS er dødeligere, og er dødelig i omtrent en tredjedel av kjente tilfeller, men det har bare vært 2494 tilfeller siden 2012, da viruset først dukket opp. Derimot har det vært over 1,25 millioner bekreftede tilfeller av COVID-19 over hele verden siden det først dukket opp i slutten av 2019 i Wuhan, Kina, og over 70 000 mennesker har så langt dødd av sykdommen.

Studien fant at bare en relativt lav dose av vaksinen gitt musene intranasalt (inhaleres gjennom nesen) var tilstrekkelig til å beskytte alle behandlede mus mot en dødelig dose MERS-koronavirus.

Da forskerne analyserte immunresponsene generert av vaksinen, fant de at både antistoffer og beskyttende T-celler ble produsert. Antistoffresponsen var imidlertid ganske svak, og det virker mest sannsynlig at vaksinens beskyttende effekt skyldes T-celleresponsen i muselungene.

Forskerne har merket seg flere faktorer som gjør at PIV5 kan være en god plattform for vaksineutvikling mot nye koronavirus. For det første kan PIV5 infisere mange forskjellige pattedyr, inkludert mennesker, uten å forårsake sykdom. PIV5 blir også undersøkt som en vaksine mot andre luftveissykdommer, inkludert «respiratorisk syncytial virus» (RSV) og influensa. For det andre kan det at en lav dose av vaksinen var tilstrekkelig for å beskytte musene, være fordelaktig for å lage nok vaksine for masseimmunisering.

Og i tillegg var vaksinen i den aktuelle studien den mest effektive MERS-vaksinen til dags dato i dyremodeller av sykdommen.

